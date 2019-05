Jeep Gladiator: ecco un esemplare a 2 porte con motore Hellcat | Video

Il nuovo Jeep Gladiator è arrivato da poco nelle concessionarie statunitensi ma già una società ha deciso di effettuare alcune modifiche rendendolo ancora più interessante. In particolare, Dynatrac Products, un’azienda specializzata nelle vendita di prodotti dedicata all’off-road, ha presentato la sua ultima creazione in occasione dell’Overland Expo West (17-19 maggio) a Flagstaff, in Arizona.

Secondo il video pubblicato sul canale YouTube della compagnia, Dynatrac si è affidata a America’s Most Wanted 4×4 per la maggior parte del lavoro di realizzazione di questa interessante versione del nuovo Jeep Gladiator.

Jeep Gladiator: Dynatrac Products svela una versione con propulsore Hellcat V8

Innanzitutto, il filmato documenta come il pick-up sia stato trasformato in un veicolo a 2 porte. Jeep ha mostrato proprio una sua versione concettuale sempre a 2 porte all’Easter Safari 2019 con il nome di J6.

Dopo aver accorciato il telaio, il motore V6 da 3.6 litri è stato sostituito dal popolarissimo e potentissimo Hellcat. Si tratta di un propulsore V8 da 6.2 litri sovralimentato in grado di erogare una potenza di 707 CV.

Fatta questa modifica, il Jeep Gladiator è stato portato in California dove ha ricevuto varie modifiche al cassone che ora è in grado di ospitare anche una tenda da campeggio. Presenti, inoltre, una serie di luci a LED che permettono di illuminare per bene il percorso durante la notte e dei paraurti personalizzati i quali aiutano ad affrontare al meglio le zone più insidiose.

Purtroppo, questo sembra l’unico modo di vedere un Jeep Gladiator equipaggiato da un motore Hellcat. La casa automobilistica americana ha infatti chiarito il mese scorso che il propulsore riesce ad adattarsi al nuovo pick-up ma è impossibile proporlo sul mercato a causa delle normative sui crash test. In caso di incidenti, il grande propulsore non lascerebbe spazio per assorbire l’urto.