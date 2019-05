Chrysler Pacifica Hybrid e Jeep Gladiator conquistano due premi in America

Jeep e Chrysler sono stati i grandi vincitori del concorso annuale Family Car Challenge ospitato dalla Greater Atlanta Automotive Media Association (GAAMA). La Chrysler Pacifica Hybrid 2019 è stata eletta come migliore auto familiare (Best Family Car). Questa è la terza volta che il minivan ha ricevuto tale premio dalla GAAMA.

Per quanto riguarda Jeep, il nuovo Jeep Gladiator ha vinto il premio Best Family Pickup Truck. I giudici della Greater Atlanta Automotive Media Association hanno valutato i veicoli di vari produttori, includendo diverse categorie di veicoli orientati alla famiglia.

Chrysler Pacifica Hybrid: il minivan conquista il premio Best Family Car

I giornalisti hanno valutato i veicoli dopo aver guidato le strade suburbane intorno al The Hotel at Avalon, in Alpharetta, in Georgia. Daryl Killian, presidente della GAAMA e presentatore di The AutoNsider, ha detto che le famiglie di oggi hanno bisogno di un veicolo che possa semplificare le loro vite e la Chrysler Pacifica Hybrid e il Jeep Gladiator sono all’altezza.

Killian continua dicendo che il minivan ha ottenuto il massimo riconoscimento con una combinazione vincente di tecnologia, funzionalità, guidabilità e caratteristiche family-friendly, oltre a un’efficienza dei consumi leader nel segmento e al sistema di infotainment completo.

Il Jeep Gladiator 2020, invece, ha conquistato il titolo di Best Family Pickup Truck grazie all’eccezionale combinazione di pick-up e caratteristiche Jeep che offrono funzionalità e versatilità, spiega Daryl Killian.