FCA: ad aprile vendite in calo del 3%, stabile Fiat mentre cala Jeep

Il mese di aprile si chiude in negativo per FCA in Europa. Il gruppo, infatti, ha distribuito un totale di 88 mila unità sul mercato europeo (paesi UE + Efta) registrando un calo percentuale del 3% rispetto ai risultati ottenuti nell’aprile dello scorso anno quando il totale di unità vendute superò quota 91 mila. La quota di mercato di aprile di FCA è passata dal 6.8% al 6.6%.

Dopo i primi quattro mesi del 2019, il gruppo FCA ha venduto 348 mila unità in Europa registrando un calo dell’8.8%, un risultato nettamente peggiore rispetto alla media del mercato europeo (in calo del 2.6%). Per effetto di questi risultati, il gruppo registra un calo di 0.5 punti per la quota di mercato che ora è fissa allo 6.3%. FCA è il quinto gruppo in Europa, dopo i primi quattro mesi di 2019, alle spalle di Volkswagen, PSA, Renault e Hyundai ma davanti a Ford e BMW.

Ad aprile, il marchio Fiat registra una leggerissima crescita. Il brand torinese, infatti, ha venduto 64 mila unità nel corso del mese di aprile con una crescita del +0.1% rispetto ai risultati ottenuti lo scorso anno. Nel parziale annuo, Fiat raggiunge quota 243 mila unità vendute. In questo caso, il risultato è nettamente negativo se raffrontato ai dati dello scorso anno quando il brand raggiunse quota 272 mila unità vendute. Il calo percentuale di Fiat è del 10,7%.

Da segnalare, inoltre, il leggero calo di vendite di Jeep ad aprile. Il brand americano, infatti, supera quota 13 mila unità vendute registrando un calo del 5.3% rispetto ai dati dello scorso anno. Nel parziale annuo, in ogni caso, Jeep continua a segnare dati positivi. In questo caso, infatti, il marchio ha venduto quasi 60 mila unità con una crescita del +7.1%.

Cresce invece Lancia che chiude il mese di aprile con un ottimo +30% ed un totale di quasi 6 mila unità vendute. Da inizio anno, Lancia ha venduto un totale di 24 mila unità con una crescita del +33%. Continua invece la crisi di Alfa Romeo che registra un calo del 40% delle vendite nel corso del mese di aprile. Per ulteriori dettagli in merito ai dati di Alfa Romeo potete dare un’occhiata al nostro articolo d’approfondimento.

Vi ricordiamo, infine, che il prossimo appuntamento con le vendite di Alfa Romeo e FCA è fissato per l’inizio giugno con l’arrivo dei dati di vendita di maggio. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.