Nuova Fiat Punto dovrebbe essere una delle future novità per la gamma della casa automobilistica torinese. Questo almeno ascoltando le parole del numero uno di Fiat, il CEO Arnaud Belloni che al recente Salone dell’auto di Parigi ha detto chiaramente che una vettura come la Punto non può mancare nella gamma di Fiat. Il suo ritorno sarebbe molto gradito ai fan del marchio e a quelli di questa auto che, uscita di produzione nel 2018, continua ad avere molti estimatori specie nel nostro paese.

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Ecco secondo noi cosa mancherebbe ancora a Fiat oltre alla nuova Punto per completare la gamma

Nuova Fiat Punto andrebbe ad affiancare la Grande Panda nel segmento B del mercato completando l’offerta del brand e dando ai clienti un’alternativa. A nostro avviso così la gamma di Fiat sarebbe molto più completa considerando che in futuro è prevista l’aggiunta nel segmento A della E-car Fiat Koala che andrà ad affiancare la Pandina che dopo il 2030 potrebbe ricevere una nuova generazione.

Ricordiamo le recenti aggiunte di Fiat Grizzly e Grizzly Fastback nel segmento C e l’imminente arrivo di un pickup sempre della stessa famiglia Panda che probabilmente si chiamerà nuova Fiat Strada e potrebbe essere venduto anche nel nostro continente. Se a questi modelli aggiungiamo il probabile ritorno in gamma di una nuova Multipla anticipata dalla concept Multiplay possiamo ben dire che Fiat pare avere tutte le carte in regola per fare bene nei prossimi anni confermandosi come il brand con più immatricolazioni di Stellantis a livello globale.

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A nostro avviso però la vera ciliegina sulla torta per una gamma così completa potrebbe essere un’erede di Fiat Tipo che al momento non è prevista. Infatti la casa torinese ha detto chiaramente che le sostitute sono proprio Grizzly e Grizzly Fastback. Tuttavia a nostro avviso ci sarebbe tranquillamente lo spazio per una berlina di segmento C ripetendo quanto probabilmente accadrà nei prossimi anni con la Punto nel segmento B.

Del resto l’addio a Fiat Tipo si fa sentire. Con la fine della sua produzione, il marchio ha perso una compatta che offriva anche una carrozzeria station wagon. Per chi macina chilometri, viaggia spesso con il bagagliaio pieno o usa la stessa auto per lavoro e famiglia, quella formula ha ancora un senso. Una familiare bassa può offrire una soglia di carico comoda, una seduta più vicina alla strada e lo spazio necessario per le valigie di tutti. È il genere di Fiat che oggi si fatica a ritrovare nella gamma. A quel punto la casa italiana avrebbe una gamma completa al 100 per cento.