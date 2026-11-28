Ci sono giorni in cui, al volante dell’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, Jordan Katsianis vorrebbe fermarsi meno spesso al distributore. Poi, però, arriva una curva, il V6 sale di giri e il giornalista britannico ricorda perché continua ad apprezzare ogni singolo tragitto.

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In una prova di lunga durata raccontata da Auto Express, Katsianis mette in luce le due anime del SUV del Biscione. Da un lato, pieni di carburante che sfiorano le 100 sterline e un sistema multimediale che inizia a mostrare i segni del tempo. Dall’altro, una sensazione di guida che gli ha persino ricordato quella della 33 Stradale, che aveva avuto modo di guidare all’inizio dell’anno.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: quali punti in comune con la 33 Stradale?

Il primo elemento in comune, secondo Katsianis, risiede nel V6 biturbo con architettura a V di 90 gradi. Questa stretta parentela tra le due meccaniche spiega come un veicolo a baricentro alto, capace di ospitare una famiglia e i relativi bagagli, possa regalare sensazioni così vicine a quelle di un’auto sportiva prodotta in serie limitata. Ai bassi regimi, osserva il giornalista, la risposta del motore è meno progressiva rispetto ad altri SUV ad alte prestazioni. Tuttavia, man mano che il regime sale, il V6 cambia registro e spinge con un vigore che conferisce alla guida una dimensione completamente diversa.

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Il paragone con la 33 Stradale riemerge quando Katsianis parla dello sterzo e del modo in cui entrambe le vetture affrontano le curve. Al volante dello Stelvio, ritrova sensazioni analoghe, oltre a un telaio capace di assecondare i movimenti della carrozzeria, mantenendoli al contempo perfettamente sotto controllo. Ha inoltre apprezzato la relativa flessibilità del retrotreno. In uscita di curva, scrive, ciò consente di percepire meglio l’aderenza residua nel momento in cui si torna a dare gas. Una dote preziosa su strada aperta, dove la capacità di leggere le reazioni dell’auto conta tanto quanto la potenza a disposizione.

L’utilizzo quotidiano fa emergere aspetti che passano in secondo piano durante una semplice prova. Il costo di un pieno si fa sentire in modo particolare, data la frequenza delle soste dal benzinaio, mentre il sistema di infotainment è tra gli elementi che hanno convinto meno il giornalista.

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La Stelvio Quadrifoglio, la cui produzione è prevista fino al 2027, rimane comunque un’auto che Katsianis afferma di guidare con piacere ogni giorno. E il suo bilancio, dopo un lungo periodo di utilizzo, è molto concreto: fare rifornimento è diventata un’abitudine fin troppo frequente, ma mettersi al volante resta, per lui, un vero piacere.