Fiat Koala potrebbe essere la prossima piccola auto elettrica del marchio torinese. In attesa di scoprire il modello di serie, il designer digitale indipendente Kleber Silva ha pubblicato un’immagine di sintesi che la ritrae con quattro porte laterali, una carrozzeria dalle forme angolari e una livrea arancione che richiama alcune city car Fiat del passato. Anche questo render come altri recenti è ispirato dalla concept Ippo su cui il nuovo modello si dovrebbe basare.

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Andando oltre l’ipotesi di una motorizzazione elettrica, spesso associata a questo progetto, Silva ha immaginato anche una variante ibrida, riconoscibile dalla scritta «Hybrid» sul portellone posteriore, che però nella realtà non dovrebbe esistere.

Fiat Koala: cosa sappiamo di questa city car e come appare in questa visualizzazione

In occasione del Salone di Parigi, Arnaud Belloni, a capo di Fiat, ha parlato di un veicolo molto compatto e accessibile, che si avvicina alla filosofia della 2CV in termini di semplicità e prezzo.

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Secondo le prime indiscrezioni, questa Fiat condividerebbe la base tecnica con la futura Citroën 2CV e rientrerebbe nella categoria delle «E-Car», pensata per auto elettriche compatte ed economiche. Si parla di una lunghezza inferiore ai quattro metri, di un possibile lancio nel 2028 e di un prezzo di partenza intorno ai 15.000 euro. Il nome «Koala», invece, resta per ora da confermare.

Nell’immagine, il frontale, quasi verticale, è attraversato da una fascia color crema. Al centro spicca la scritta Fiat, incorniciata da due fari quadrati, ciascuno composto da quattro elementi luminosi. Questa banda chiara prosegue sotto i finestrini laterali, separando il tetto nero dalle fiancate arancioni. Di profilo, si notano sbalzi ridotti, ampie superfici vetrate e protezioni nere attorno ai passaruota.

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Al posteriore, i fanali riprendono il motivo dei quattro quadratini, mentre il nome «Koala» trova posto su una fascia scura situata sotto il lunotto. Silva ha ideato anche l’abitacolo. La plancia riprende la tonalità crema della carrozzeria, con inserti arancioni attorno alle bocchette di aerazione e cuciture dello stesso colore sui sedili.

Davanti al conducente si trova un quadro strumenti digitale, affiancato dallo schermo del sistema di infotainment. Più in basso sono stati mantenuti i comandi fisici, mentre sulla console centrale compare un selettore rotativo. Lo schermo indica un’autonomia di 320 chilometri, un dato inserito da Silva nella sua illustrazione.

La variante ibrida si distingue soprattutto osservandola dal posteriore, dove, accanto al nome “Koala”, è presente un badge specifico. È questo il dettaglio attraverso il quale Silva ha ipotizzato una seconda motorizzazione per la stessa city car. Per quanto riguarda il modello di serie, come detto all’inizio, le informazioni disponibili riguardano principalmente una versione elettrica e un’eventuale condivisione della piattaforma con Citroën.