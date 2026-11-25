La Fiat Punto è uscita di scena nel 2018. La Pandina, invece, rimane il punto di riferimento indiscusso in Italia. A ottobre sono state immatricolate 7.198 unità, un dato sufficiente a mantenere la “piccola Panda” in vetta alla classifica. Oggi, Fiat deve affrontare due sfide distinte. Da un lato, si tratta di rinnovare la city car senza perdere i clienti che continuano a premiarla. Dall’altro, con l’apertura da parte di Arnaud Belloni alla possibilità di una nuova Fiat Punto, si prospetta l’opportunità di tornare a competere con la Renault Clio e di intercettare una clientela che la Grande Panda, da sola, può coprire solo parzialmente.

Nuova Fiat Punto e nuova Panda: cosa sappiamo e perché sono importanti

Per quanto riguarda la Punto, l’indizio più concreto riguarda il posizionamento che potrebbe occupare all’interno della gamma. Belloni ha fatto riferimento a una compatta del segmento B, destinata ad affiancare la Grande Panda. A fare la differenza sarebbe innanzitutto la carrozzeria: la Grande Panda presenta linee spigolose e una seduta rialzata.

Una Punto, invece, potrebbe conquistare chi cerca una classica berlina a cinque porte, più bassa, sufficientemente compatta per la città ma al contempo adatta a fungere da veicolo principale per la famiglia. Al momento, Fiat non ha ancora svelato il piano industriale né la data di lancio, né ha fornito dettagli sulla piattaforma o sulle motorizzazioni previste.

Le immagini che accompagnano questo articolo offrono un’anteprima di come potrebbe apparire una Punto con tali proporzioni. Abbiamo immaginato una carrozzeria color azzurro con tetto in tinta, fari dall’effetto “pixel” e i cerchi bicolore della Grande Panda. La silhouette resta quella di una city car, caratterizzata da cinque porte, un cofano corto e un portellone quasi verticale.

Si tratta della nostra interpretazione di come il linguaggio stilistico delle ultime Fiat potrebbe adattarsi a una compatta più bassa. Per quanto riguarda la Panda, gli impegni sono più definiti. Il piano industriale per l’Italia prevede che l’attuale “Pandina” rimanga in produzione a Pomigliano d’Arco fino al 2030, per poi essere sostituita da una nuova generazione.

Il calendario commerciale e le caratteristiche di questa futura city car non sono ancora stati svelati. Inoltre, a partire dal 2028, è previsto l’arrivo di nuovi piccoli modelli elettrici nello stabilimento di Pomigliano. Questo programma segue una tempistica propria e lascia in sospeso la questione delle motorizzazioni che equipaggeranno l’erede della Pandina.

I numeri spiegano perché Fiat debba procedere con cautela. Nei primi dieci mesi del 2026, la Grande Panda ha già sfiorato le 33.000 immatricolazioni in Italia, conquistando il quarto posto nella classifica generale. Dal canto suo, la Pandina continua a conquistare gli automobilisti alla ricerca di un veicolo facile da parcheggiare e accessibile nel prezzo. Per la futura Panda, preservare questi punti di forza sarà tanto cruciale quanto modernizzare la meccanica e le dotazioni.

La Punto offrirebbe a Fiat una nuova opportunità di crescita. Potrebbe riportare in concessionaria clienti che, oggi, si rivolgono alla concorrenza per acquistare una city car tradizionale. Per riuscirci, dovrebbe proporre un prezzo competitivo e occupare una posizione ben definita accanto alla Grande Panda. Parallelamente, la futura Panda dovrà convincere chi sceglie ancora la Pandina per ragioni molto concrete. Per molti di questi clienti, il vero fattore determinante per un eventuale cambio d’auto risiederà nel costo d’acquisto e nell’ingombro del veicolo nell’uso quotidiano.