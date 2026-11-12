Fiat Grande Panda che succede? Immatricolazioni giù del 21% in Italia a ottobre 2026: la Citroën C3 la supera

A settembre, Fiat Grande Panda è stata la sesta auto nuova più immatricolata in Italia. A ottobre però è scesa all’undicesimo posto, a sole 78 unità dalla Toyota Aygo X, che chiude la top 10. Secondo i dati UNRAE, il numero di nuove immatricolazioni della vettura è sceso, nel giro di un mese, da 3.092 a 2.431, con un calo del 21,4%.

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Fiat Grande Panda: a ottobre la Citroën C3 la supera in Italia

A settembre, la Grande Panda si trovava davanti alla Citroën C3, con un vantaggio di 520 unità. A ottobre, il modello francese ha recuperato 358 unità, raggiungendo quota 2.930 immatricolazioni, mentre la vettura di Fiat ne ha perse 661. Di conseguenza, la C3 è risalita dal nono al settimo posto, chiudendo il mese con un vantaggio di 499 veicoli.

Nel periodo da gennaio a ottobre, tuttavia, la Grande Panda mantiene il quarto posto in Italia con 33.083 immatricolazioni. La C3 segue al quinto posto con 30.900 unità, con un distacco di 2.183 veicoli. Davanti alla Grande Panda si trovano la Dacia Sandero, la Jeep Avenger e la Fiat Pandina; quest’ultima, con 7.191 unità, è risultata anche a ottobre l’auto nuova più immatricolata in Italia.

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Un confronto con il mese di agosto mostra quanto la classifica possa variare di mese in mese. In quel periodo, la Grande Panda occupava il quinto posto con 1.561 immatricolazioni. A ottobre, pur avendo registrato 870 unità in più, il totale non è bastato per rientrare nella top 10: per accedervi erano infatti necessarie almeno 2.509 immatricolazioni, mentre ad agosto ne erano bastate 1.276.

Il calo appare particolarmente evidente se confrontato con il mese di settembre, quando la Fiat si attestava ancora sopra la soglia delle 3.000 unità. A novembre, anche il distacco dalla C3 sarà un dato da tenere sotto osservazione; a ottobre, infatti, quest’ultima ha recuperato quasi 500 unità nella corsa per il quarto posto, considerando il periodo dall’inizio dell’anno. Resta da capire se quello di ottobre sia stato un passo falso o l’inizio di un rallentamento. I dati di novembre daranno un primo indizio.