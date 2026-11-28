Da gennaio 2026, una Maserati su quattro è stata ordinata con almeno un’opzione Fuoriserie. È quanto ha rivelato il marchio del Tridente nel suo bilancio di novembre relativo all’attività di Bottegafuoriserie, una struttura che è stata realizzata in collaborazione con Alfa Romeo. Tale percentuale è ancora più elevata per la GT2 Stradale: quattro clienti su cinque hanno optato per una tonalità o una finitura speciale. Le richieste sono variegate e spaziano da un colore fuori catalogo a una livrea progettata su misura insieme al cliente. Alcuni, per definire la configurazione della propria Maserati, hanno persino tratto ispirazione direttamente dalla storia delle competizioni automobilistiche.

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Maserati Fuoriserie: le scelte dei clienti del marchio del Tridente

È il caso, ad esempio, di un collezionista taiwanese che ha voluto dotare la sua GT2 Stradale dei colori della MC12 GT1 del team Vitaphone Racing. La carrozzeria presenta una combinazione di verde menta opaco e nero, mentre il giallo mette in risalto gli emblemi del Tridente e la scritta sull’alettone posteriore. Grazie a questa richiesta, una delle livree più iconiche delle Maserati da corsa è stata trasferita su un modello omologato per l’uso stradale.

Il programma è rivolto anche agli acquirenti di una Grecale, una GranTurismo o una GranCabrio. Nel corso del 2026, Maserati ha ampliato la gamma di colori e finiture disponibili per questi modelli. I clienti possono scegliere tra una configurazione predefinita dal marchio oppure collaborare con i designer per definire abbinamenti e dettagli specifici. Maserati gestisce in modo dedicato gli ordini che richiedono questo tipo di personalizzazione.

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Secondo Stellantis, il numero di personalizzazioni complesse è aumentato di oltre il 500% rispetto agli anni precedenti, una crescita trainata principalmente dai modelli MC20 e GT2 Stradale. Sebbene il gruppo abbia reso nota questa percentuale di incremento, non ha tuttavia specificato il numero esatto di veicoli presi a base per tale confronto. La collaborazione con Alfa Romeo è stata presentata il 4 novembre 2025 e coinvolge i team di Modena, Torino e Arese. «Fuoriserie» si dedica ai modelli di gamma, mentre «Bottega» si occupa di esemplari unici e serie limitatissime.

Per quanto riguarda Maserati, la MCXtrema, destinata all’uso in pista, incarna perfettamente l’esclusività di queste serie: i 62 esemplari previsti sono stati infatti già tutti assegnati. Questo lavoro congiunto riguarda anche i modelli storici; Maserati Classiche ha rilasciato il suo centesimo certificato di autenticità per un prototipo di 3500 GT cabriolet, carrozzato da Vignale e svelato al Salone di Torino nel 1959. Sul fronte delle competizioni, il marchio del Tridente sta sviluppando il «Project GT4», derivato dalla GranTurismo, il cui debutto è previsto per il 2028.

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In casa Alfa Romeo, la 33 Stradale rappresenta l’esempio più significativo del lavoro di «Bottega». I 33 acquirenti sono stati invitati ad Arese per confrontarsi con designer e ingegneri. Il proprietario della «Perla Nera», in particolare, ha richiesto che la trama della fibra di carbonio seguisse la forma a «V» del cofano, creando così un motivo a spina di pesce sulla carrozzeria. Ha inoltre partecipato alle prove del sedile, realizzato su misura in base alla sua corporatura. Un altro progetto ha previsto l’inserimento di un frammento di una vela originale di Luna Rossa nella plancia di ciascuna delle dieci Giulia Quadrifoglio realizzate in collaborazione con il team velico.

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Il prossimo modello a sfoggiare il celebre «Biscione» sarà una nuova Alfa Romeo in serie limitata. Stellantis ne aveva fornito un’anticipazione durante un incontro con gli investitori a maggio, e Cristiano Fiorio, responsabile di «Bottegafuoriserie», è tornato sull’argomento a novembre. Il lancio potrebbe avvenire nel 2027. Il nome del veicolo, la sua motorizzazione e il numero di esemplari che verranno prodotti restano ancora da svelare.