Il 2027 sarà un anno molto importante per Stellantis. Il gruppo automobilistico guidato dal CEO Antonio Filosa dovrà dimostrare di essere tornato a generare cassa. Nel frattempo nelle scorse ore è arrivata la notizia che Fitch ha assegnato al costruttore un rating di lungo termine BBB con outlook negativo. In pratica, Fitch ritiene che Stellantis abbia ancora una capacità adeguata di pagare i propri debiti, ma vede il rischio che la situazione peggiori se la ripresa tarda.

Advertisement

Stellantis, perché Fitch guarda al flusso di cassa del 2027

Secondo le stime di Fitch, nel 2026 le uscite supereranno le entrate di circa 3 miliardi a causa di questa misura. Per il 2027, l’agenzia prevede che il saldo tornerà a essere appena positivo. Se a quella data Stellantis dovesse continuare a consumare liquidità, un peggioramento del suo rating diventerebbe, secondo Fitch, probabile. Ebbene, un rating più basso potrebbe far aumentare, in futuro, i costi di finanziamento per il gruppo.

Ricordiamo che con FaSTLAne 2030, Stellantis punta a un margine operativo rettificato del 5% e a un flusso di cassa industriale di 3 miliardi di euro nel 2028, per arrivare rispettivamente al 7% e a 6 miliardi di euro nel 2030. Fitch accoglie con favore la scelta di adattare la strategia alle specificità di ciascuna regione, di ampliare l’offerta di motorizzazioni e di ottimizzare l’utilizzo dei siti produttivi. Per raggiungere gli obiettivi fissati dal gruppo, saranno necessari risparmi sui costi e nuovi modelli in grado di sostenere le vendite.

Advertisement

Stellantis

In Europa, l’avanzata dei costruttori cinesi accresce la pressione su prezzi e volumi, con ripercussioni sul tasso di utilizzo degli stabilimenti. Le partnership con Leapmotor e Dongfeng rientrano nella strategia del gruppo volta a sfruttare parte della propria capacità produttiva europea. Negli Stati Uniti, invece, i dazi doganali gravano sulla situazione.