Nuova Citroën 2CV è stata sicuramente una delle novità più gradite tra quelle mostrate in occasione del recente Salone dell’auto di Parigi 2026. La vettura mostrata in versione concept ha suscitato grande entusiasmo da parte di appassionati e addetti ai lavori desiderosi di vederla tornare sul mercato. Ed in effetti come sappiamo questa vettura è candidata a tornare sul mercato grazie al progetto E-Car che vedrà la produzione presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano insieme a Fiat Koala e con il coinvolgimento di Leapmotor che metterà a disposizione le sue tecnologie.

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Un render immagina così una versione a cielo aperto della Nuova Citroën 2CV

Non stupisce dunque che sul web siano sorte numerose ipotesi digitali che hanno provato ad immaginare le più svariate versioni di questo modello. L’ultima arriva direttamente dalla Francia dove questa auto è ovviamente molto amata. Ci riferiamo al sito francese Auto Moto che attraverso un render realizzato dal creatore digitale e giornalista Julien Jodry ha provato ad immaginare come sarebbe la nuova Citroën 2CV in versione cabrio.

Questo rendering riprende la silhouette della 2CV vista al salone, ridisegnandola attorno a una capote in tela. Si tratta di una proposta indipendente che fa leva su un dettaglio familiare per chi ricorda la 2CV originale, sulla quale il tetto in tela poteva essere arrotolato per consentire di viaggiare all’aria aperta.

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Per trasformare il concept in una cabriolet, Jodry ha eliminato il tetto fisso e le due portiere posteriori. Le porte anteriori sono state allungate, offrendo così un varco più ampio per accedere alla seconda fila. Vista di profilo, l’auto si distingue soprattutto nella metà superiore della carrozzeria. In assenza del tetto, la linea rimane bassa fino alla parte posteriore, dove la capote trova posto dietro i sedili posteriori. È proprio questa tela ripiegata, ancor più della nuova fiancata, a richiamare la 2CV d’un tempo.

Ovviamente al momento sembra assai improbabile che una simile versione di questo modello possa effettivamente entrare in produzione. Ormai le cabrio sono una vera rarità e dunque difficilmente Stellantis vorrebbe investire dei soldi in un progetto che potrebbe portare pochissime entrate, per di più in un momento come questo dove invece il gruppo guidato da Antonio Filosa sembra molto più propensa a tagliare le spese piuttosto che aumentarle senza entrate sicure.