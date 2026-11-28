Una splendida Ferrari 458 Speciale del 2014 sarà battuta all’asta da RM Sotheby’s nella sessione di vendita “Collectors’ Week” di Abu Dhabi, in programma per il 9 dicembre 2026. L’esemplare in catalogo, il cui ciclo di vita si lega alla regione del Golfo, si offre alla vista con verniciatura Rosso Corsa e livrea Nero Stellato a doppia banda, a contrasto. Gli interni sono in Alcantara nero con accenti rossi.

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La sua presenza nel catalogo dell’asta emiratina suscita già un forte interesse negli appassionati più facoltosi, che possono permettersi un acquisto del genere. Pochi, però, saranno quelli in grado di concorrere all’aggiudicazione, per via delle cifre in ballo. Per questa Ferrari 458 Speciale gli esperti ipotizzano un prezzo di vendita fino a 650 mila euro, ma la contesa fra gli autori dei rilanci potrebbe spingere il valore ancora più in alto.

L’auto non ha percorso molta strada: soli 15.791 km. Il dato aggiunge appetibilità alla proposta, che non mancherà di suscitare interesse nell’universo del collezionismo. Impeccabile la manutenzione, con 11 timbri registrati presso la rete di assistenza ufficiale, tra il settembre 2015 e il maggio 2026.

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La Ferrari 458 Speciale è stata l’ultima esponente della stirpe V8 ad alimentazione atmosferica portata avanti dalle berlinette a due posti a partire dal 1975, quando avvenne il lancio della 308 GTB. Si tratta di una vettura dal valore iconico. Rappresenta il canto del cigno fra quelle con motore aspirato a 8 cilindri della casa di Maranello.

Portata al debutto al Salone di Francoforte nel 2013, questa “rossa” non è una semplice evoluzione della già straordinaria 458 Italia, ma si spinge su un altro livello, liberandone l’anima racing. Rappresenta l’apice tecnologico ed emotivo dei V8 ad alimentazione atmosferica del “cavallino rampante”. Poi i tecnici emiliani hanno puntato sulla sovralimentazione.

Cuore pulsante della Ferrari 458 Speciale è un un monumento ingegneristico da 4,5 litri di cilindrata, disposto in posizione posteriore centrale, che mette sul piatto 605 cavalli di potenza massima a 9.000 giri al minuto, con una grinta da corsa e un sound inebriante. Ai suoi tempi la potenza specifica di 135 CV/litro era un record assoluto per un motore aspirato stradale. Immediata la risposta all’acceleratore, rapida come il pensiero.

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Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

A differenza della 458 Italia, la Ferrari 458 Speciale introduce soluzioni aerodinamiche attive sviluppate in collaborazione con il reparto stilistico, per conciliare i temi dell’efficienza e della bellezza. Cambia la foggia del cofano anteriore, così come del paraurti.

Nel profilo laterale spuntano delle piccole pinne e cambia lo stile dei cerchi. Dietro si nota la presenza di uno spoiler più pronunciato e di un estrattore ridisegnato, che lavorano in sinergia con i terminali di scarico riposizionati per massimizzare il carico verticale. Il risultato è un’auto incollata all’asfalto, capace di generare un’ottima deportanza senza ricorrere a vistosi alettoni che avrebbero rovinato la purezza delle linee.

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La Ferrari 458 Speciale pesa 1.290 kg a secco, quindi circa 90 kg in meno della 458 Italia, con vantaggi evidenti sul comportamento dinamico, ancora più chirurgico e agile. All’eccellente handling del modello concorre l’elettronica, in particolare l’SSC (Side Slip Angle Control). Si tratta di un algoritmo sofisticato che analizza in tempo reale il comportamento del mezzo e lo confronta con i valori ideali, gestendo la coppia del motore e il differenziale elettronico E-Diff per permettere anche ai piloti non professionisti di controllare i sovrasterzi di potenza con estrema naturalezza.

Salendo a bordo della Ferrari 458 Speciale si apprezza la matrice racing dell’allestimento. Qui il lusso lascia spazio alla funzione, ma in un quadro di grande fascino. La fibra di carbonio domina la plancia, i pannelli porta e il tunnel centrale, mentre l’Alcantara riveste i sedili a guscio Sabelt. Sparisce il cassetto portaoggetti tradizionale, sostituito da comode tasche laterali. Tutto è orientato al guidatore. La cabina di regia è nel volante, dotato di manettino e LED di cambiata integrati nella corona superiore.

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Di riferimento le performance: con la Ferrari 458 Speciale lo scatto da 0 a 100 km/h viene liquidato in 3,0 secondi e la velocità massima si spinge oltre la soglia dei 325 km/h. Ancora più sbalorditivi sono i risultati cronometrici messi a segno in pista. Questa “rossa”, però, non si limita a stupire per i numeri. Uno dei suoi plus è il fatto che sia l’ultima berlinetta V8 di Maranello a offrire la purezza dell’aspirazione naturale unita a un’elettronica già moderna e raffinata. Per i collezionisti e gli appassionati di guida pura, rappresenta il punto di equilibrio perfetto tra tecnologia da pista e piacere di guida su strada.

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Fonte | RM Sotheby’s