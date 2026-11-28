Alfa Romeo, salvo ripensamenti, a fine 2027 dirà addio a Tonale, Giulia e Stelvio. Il primo a salutare sarà il SUV di segmento C il cui addio è previsto a novembre 2027, poi a seguire a fine anno toccherà anche a Giulia e Stelvio. Questo significa che in attesa del lancio commerciale del nuovo C-SUV che sarà prodotto a Melfi, il biscione ad un certo punto avrà un solo modello in vendita e cioè Junior.

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Dal 2028 Alfa Romeo torna con soli due modelli in gamma: quanto durerà stavolta?

Come sappiamo, la presentazione del nuovo Alfa Romeo C-SUV dovrebbe avvenire entro fine 2027, con la commercializzazione che partirà probabilmente ad inizio 2028. Questo significa che nel 2028 la casa milanese avrà solo due modelli in gamma: Junior e il nuovo C-SUV, che al momento non ha ancora un nome ufficiale.

La gamma del biscione dunque torna di nuovo ai minimi termini. Era da gennaio 2021 che Alfa Romeo non aveva in gamma solo due modelli. Esattamente ci riferiamo al periodo in cui cessò la produzione di Giulietta nel mese di dicembre del 2020 fino al debutto sul mercato di Tonale a marzo 2022. In quel periodo la casa milanese aveva in gamma solo le attuali Giulia e Stelvio.

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Quello che in tanti si domandano tra i fan del brand e non solo e quanto durerà questa volta questa situazione. Al momento sappiamo che Alfa Romeo vuole lanciare un altro modello e cioè la famosa erede di Giulietta e 147 che a quanto pare alla fine non sarà una vera e propria hatchback ma una berlina rialzata, una via di mezzo tra una sedan e un crossover. Questo almeno si è intuito da alcune dichiarazioni rilasciate di recente dal numero uno della casa milanese, il CEO Santo Ficili.

Ma non è stato ancora indicato l’anno di arrivo. Molti pensano possa arrivare entro il 2030 ma la verità è che al momento certezze non ne abbiamo. Sappiamo solo che nascerà su piattaforma STLA One e che Alfa Romeo ci sta studiando ancora. Non si sa nemmeno se sarà prodotta in Italia o altrove. Quando anche questo veicolo arriverà la gamma del marchio quindi avrà due SUV e un quasi crossover. Questo sempre che nel frattempo non si decida di rinunciare ancher a Junior.

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Dalla Francia tempo fa erano emerse delle voci secondo cui la nuova Giulietta avrebbe preso il posto anche di Junior che non riceverebbe dunque una seconda generazione. Non sappiamo però se queste voci siano vere o meno. Solo il tempo dirà quello che accadrà nella gamma di Alfa Romeo che nel frattempo valuta anche cosa fare nel segmento D. Ma anche in questo caso, ammesso che qualcosa sia in programma, non la vedremo prima del 2031 o 2032. Quindi insomma ci sarà da avere molta pazienza.