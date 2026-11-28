Lo stabilimento Stellantis di Melfi è costretto ad un nuovo stop confermato ufficialmente nelle scorse ore dalla direzione dello stabilimento così come confermato dall’UGL Metalmeccanici Basilicata. Le giornate interessate dal fermo produttivo sono lunedì 30 novembre e martedì 1 dicembre 2026. Questi due giorni di stop si aggiungono a quelli già confermati nei giorni scorsi del 7 dicembre e dal 24 al 31 dicembre.

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Mancano i componenti: si ferma di nuovo lo stabilimento Stellantis di Melfi

Secondo quanto dichiarato dal sindacato, il problema che ha costretto Stellantis allo stop risiede nella difficoltà di pianificare il lavoro quando, al calendario delle chiusure, si aggiungono sospensioni legate agli approvvigionamenti. Florence Costanzo, segretaria regionale dell’UGL Metalmeccanici, ha chiesto al gruppo automobilistico di chiarire i volumi previsti per lo stabilimento lucano, gli investimenti in programma e le prospettive occupazionali.

Il sindacato riconosce che alcune interruzioni possono dipendere da fattori esterni all’azienda, tuttavia, sollecita un piano che garantisca una maggiore continuità operativa e offra tutele ai lavoratori impiegati sulle linee di produzione. La questione delle rotazioni era già stata sollevata nei giorni precedenti.

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Il 25 novembre, i sindacati Fim, Uilm, Fismic e Uglm avevano chiesto una maggiore prevedibilità riguardo alle sospensioni dell’attività, mettendo in evidenza i disagi che tali interruzioni improvvise comportano per il personale. Per la prima settimana di dicembre è previsto un incontro tra l’azienda e le organizzazioni sindacali. All’ordine del giorno figurano, tra l’altro, la proroga degli ammortizzatori sociali e le prospettive occupazionali per l’anno a venire. Questo nuovo stop giunge dunque a pochi giorni da un confronto nel corso del quale i sindacati attendono chiarimenti sul calendario di produzione.

Ricordiamo che presso lo stabilimento Stellantis di Melfi vengono prodotte la nuova Jeep Compass e la DS N°8. A queste si aggiungono anche la nuova Lancia Gamma e la DS N°7. Infine ricordiamo che a partire dal 2028 è prevista anche la produzione di un nuovo SUV Alfa Romeo. Si tratterà dell’erede di Tonale su piattaforma STLA medium, la cui presentazione dovrebbe avvenire nell’ultima parte del 2027.

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Di questo modello è probabile che già a partire dai prossimi mesi possano emergere nuovi dettagli come il nome e le sue caratteristiche. Per il momento il Biscione ha mostrato un singolo teaser che vi riproponiamo qui sopra. Si tratta del resto di un modello importante non solo per Melfi ma anche per la stessa Alfa Romeo che presto dirà addio non solo a Tonale ma anche a Giulia e Stelvio.