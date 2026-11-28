Fiat 500 Hybrid sarà protagonista della Torino City Marathon di cui la casa torinese è title sponsor. L’evento si terrà domenica 29 novembre a partire dalle ore 8:30. Sarà proprio la city car torinese prodotta a Mirafiori ad aprire la corsa. Nel frattempo cresce l’attesa per la corsa di quest’anno alla quale sono attesi oltre 11.000 partecipanti.

Advertisement

Tutto pronto per la Torino City Marathon: Fiat 500 Hybrid aprirà la corsa

Fiat 500 Hybrid accompagnerà la partenza dei maratoneti da Piazza Vittorio Veneto. Come dicevamo poc’anzi quest’anno sono attese oltre 11.000 persone provenienti dall’Italia ma anche dall’estero. Circa 4.200 si sono iscritti alla maratona e oltre 5.000 alla mezza. La corsa toccherà luoghi emblematici come il Valentino e il Lingotto coinvolgendo anche Moncalieri, Beinasco e Nichelino. I maratoneti arriveranno in Piazza Castello dopo 42,195 chilometri, mentre chi corre la mezza taglierà il traguardo al centro commerciale I Viali di Nichelino.

Il programma prende il via con la Torino City Run, prevista per sabato 28 novembre alle 10:30. Questa prova non richiede una preparazione specifica: il percorso di circa cinque chilometri, che si snoda all’interno del Parco del Valentino, può essere affrontato anche camminando ed è aperto a persone di tutte le età. Sono attesi circa 2.000 partecipanti. L’iniziativa sostiene le attività di cura e ricerca dell’Istituto di Candiolo – IRCCS.

Advertisement

Chi si sposterà dal Marathon Village verso Green Pea potrà inoltre ammirare da vicino la Fiat Grizzly. Domenica, questo modello sarà esposto in Piazza Castello, punto di arrivo della maratona. Nel corso del fine settimana torinese, i due veicoli della casa torinese di Stellantis svolgeranno dunque ruoli differenti: Fiat 500 Hybrid aprirà la corsa al momento della partenza, mentre la Grizzly sarà visibile al pubblico nell’area di arrivo.

Ricordiamo che Fiat Grizzly è stata svelata ufficialmente nel recente Salone dell’auto di Parigi. Gli ordini per il modello si apriranno in Italia a partire dal prossimo 5 gennaio. Al momento non si conoscono ancora i prezzi ma si vocifera che qui da noi si possa partire da circa 20.000 euro. La casa italiana punta forte su questo modello e anche sulla Grizzly Fastback, prodotte entrambe a Kenitra in Marocco, per conquistare nuove quote di mercato nel segmento C dopo l’addio alla Fiat Tipo.