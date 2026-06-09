Alfa Romeo Tonale: la produzione a Pomigliano si interromperà a novembre 2027

Alfa Romeo Tonale è uno dei modelli che attualmente vengono prodotti presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano insieme a Fiat Panda. Il SUV di segmento C del Biscione lo scorso anno è stato aggiornato con alcune modifiche che hanno avuto come obiettivo quello di rendere il SUV più competitivo in un segmento di mercato dove la concorrenza è tra le più forti.

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Da novembre 2027 stop alla produzione di Alfa Romeo Tonale: il suo erede sarà prodotto a Melfi

Come vi avevamo anticipato nei mesi scorsi, la vita di Alfa Romeo Tonale, nonostante il recente restyling, non sarebbe stata lunga. Infatti abbiamo appena saputo da fonte certa che la fine della produzione del SUV della casa milanese presso lo stabilimento di Pomigliano avverrà entro il mese di novembre del 2027. Quindi tra poco più di un anno diremo addio a questo modello che come sappiamo è stato svelato ufficialmente nel corso del mese di febbraio del 2022.

Alfa Romeo Tonale quindi lascerà il mercato dopo poco più di 5 anni. Ricordiamo che nelle scorse settimane Alfa Romeo ha confermato l’arrivo di una sua erede che sarà prodotta presso lo stabilimento di Melfi su piattaforma STLA Medium. Questo modello avrà dimensioni notevolmente più grandi. Si parla di una lunghezza di oltre 4,60 metri quindi più vicino allo Stelvio attuale piuttosto che a Tonale MY26.

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Non è ancora chiaro se si tratterà di una nuova Alfa Romeo Tonale o di un modello con un nome diverso. Sappiamo però che questa vettura avrà uno stile abbastanza diverso rispetto al Tonale attuale e in gamma ci saranno versioni ibride e versioni elettriche al 100 per cento. Sappiamo anche che questa volta non mancherà la versione top di gamma Quadrifoglio, una delle lacune più gravi dell’attuale generazione.

Questa variante dovrebbe rappresentare il vertice della futura gamma, con prestazioni nettamente superiori e un’impostazione più sportiva, coerente con la tradizione Alfa Romeo. Il nuovo SUV avrà dunque un ruolo importante nella strategia del marchio, chiamato a rafforzare la propria presenza nel segmento C premium. Ricordiamo tra l’altro ch questo modello non sarà l’unico presente nel segmento C per il biscione che punta a portare sul mercato anche una hatchback erede di Giulietta e 147.

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Per Pomigliano, invece, l’uscita di scena di Tonale darà il via ad una rivoluzione con l’arrivo del progetto E-Car che porterà la fabbrica alla produzione della nuova Fiat Pandina, della nuova Citroen 2CV e forse anche di un terzo modello.