Fiat Titano è uno dei modelli che fanno parte della gamma di pickup della casa torinese in Sud America. Si tratta dell’ultimo arrivato che si è aggiunto a Toro e Strada. Il modello contrariamente agli altri di Fiat non viene prodotto in Brasile ma in Argentina presso lo stabilimento di Cordoba dove viene prodotta anche la mitica berlina Fiat Cronos.

Ecco come un render immagina il restyling di Fiat Titano

Ricordiamo che Fiat Titano ha debuttato in Brasile nel marzo 2024, ampliando verso l’alto la gamma di pick-up della casa torinese di Stellantis. Mentre Fiat Strada offre dimensioni più adatte alla città e il Toro occupa un segmento intermedio, il Titano punta su un telaio a longheroni e su un cassone progettato anche per il lavoro

A proposito di questo modello, oggi vi segnaliamo che il creatore digitale indipendente Kleber Silva ha immaginato come potrebbe cambiare il design di Fiat Titano nei prossimi anni. Prima o poi infatti il modello riceverà un restyling che potrebbe modificare il suo look rendendolo più vicino a quello che sarà il nuovo stile dei modelli Fiat nei prossimi anni.

Nel render Silva ha scelto il colore blu per questa sua personalissima ipotesi di come evolverà Titatno, il cofano scolpito digrada verso un’ampia calandra nera. La scritta FIAT campeggia su un elemento verticale centrale, mentre più in basso appare un piccolo tricolore. Sui fianchi, fari affusolati seguono il profilo del cofano, con i gruppi ottici che si estendono lungo la calandra. Il paraurti alterna inserti scuri a una protezione inferiore color argento.

Di profilo, si notano le pedane, i passaruota bordati di nero e una struttura che incornicia il lunotto posteriore, verso il cassone. Sul retro, i fari verticali disegnano due motivi luminosi a forma di «C» sovrapposti, mentre la scritta TITANO corre lungo il bordo inferiore della sponda.

All’interno, Silva immagina un abitacolo più curato, caratterizzato da sedili color beige e da una fascia della stessa tonalità che attraversa la plancia. Il quadro strumenti digitale e lo schermo multimediale sono integrati in un unico pannello scuro. I comandi del climatizzatore si trovano più in basso e includono due manopole per la regolazione della temperatura.

Sulla console centrale trovano posto la leva del cambio, un selettore rotativo e un portabicchieri. È proprio nell’abitacolo che il rendering si concede maggiori libertà: la plancia è ridisegnata attorno ai due schermi, pur mantenendo comandi fisici facilmente accessibili. Ovviamente si tratta di un’interpretazione personale e dunque amesso che un aggiornamento del pickup ci sarà, non escludiamo possa essere completamente diverso da quello mostrato in queste immagini.