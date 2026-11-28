Fiat Grizzly Fastback è stata sicuramente la grande novità di Fiat in questo 2026 che si sta per concludere insieme alla Grizzly. Le due auto sono state ufficialmente presentate in occasione del recente Salone dell’auto di Parigi dopo che Fiat aveva già mostrato le loro immagini nei mesi precedenti. Come sappiamo gli ordini si apriranno il prossimo 5 gennaio in Italia e finalmente conosceremo anche i prezzi ufficiali. Questi secondo indiscrezioni dovrebbero partire da circa 20 mila euro per entrambi i modelli.

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Il design di una futura Fiat Grizzly Fastback Abarth ipotizzato in un render

Nel frattempo sul web c’è chi prova già ad immaginare come sarebbe una futura versione Abarth di Fiat Grizzly Fastback. In effetti la vettura sembra essere una delle principali candidate come prossima novità per la casa automobilistica dello scorpione. Il suo design ben si presta infatti a quelle che sono le caratteristiche di una vettura di Abarth. Non a caso il creatore digitale indipendente Kleber Silva nelle scorse ore ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere lo stile di questa vettura se Stellantis deciderà effettivamente di realizzarlo.

Le proporzioni della vettura immaginata in questo render sono le stesse della Grizzly Fastback, con un tetto che digrada verso il lunotto e una coda più slanciata rispetto a quella della Grizzly. Silva ha concentrato il suo lavoro sui dettagli. All’anteriore, la scritta “Abarth” sostituisce il logo Fiat sulla fascia nera situata tra i proiettori a LED. Più in basso, il paraurti integra una presa d’aria a griglia di dimensioni maggiori, due elementi luminosi ai lati e un discreto richiamo alla bandiera italiana.

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Di profilo, spiccano le fasce bianche alla base delle portiere e i cerchi scuri, che recano lo scorpione al centro e lasciano intravedere le pinze dei freni gialle. Al posteriore, i segmenti rossi dei gruppi ottici si sviluppano lungo una fascia nera che attraversa il portellone.

La scritta “Fastback” appare più in basso, sopra un paraurti caratterizzato da un ampio inserto argentato. Nell’abitacolo, ritroviamo il colore viola nelle cuciture a vista, oltre al logo dello Scorpione sui sedili. Sul volante, un riferimento colorato è posizionato in corrispondenza delle “ore 12”, mentre il quadro strumenti digitale riprende la stessa tonalità nella visualizzazione del contagiri.

In Brasile esiste già una Fastback Abarth ed in parte il creatore digitale si è ispirato anche a quello. Abarth in quel paese è riuscita a costruirsi un ruolo di tutto rispetto grazie alla forza di Fiat sul mercato. Abarth Pulse e Fastback infatti fin dal loro debutto hanno avuto un ottimo riscontro di vendite. Si spera naturalmente che lo stesso possa accadere in futuro quando le nuove Grizzly e Fastback debutteranno anche in quel mercato.