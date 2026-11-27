Il nuovo Alfa Romeo C-SUV, che ancora non ha un nome, è sicuramente uno dei modelli più attesi in Europa tra quelli che vedremo nel corso del prossimo anno. Finora, è stata svelata soprattutto la parte posteriore del futuro SUV di Alfa Romeo. Il teaser diffuso dal marchio del Biscione lascia intravedere la firma luminosa e una porzione del lunotto, tanto è bastato per chiedersi se il modello che succederà al Tonale adotterà una coda più inclinata. La rivista francese Auto Moto ha preso spunto da questi dettagli per ipotizzare una carrozzeria di tipo SUV coupé. La presentazione è attesa entro la fine del 2027, mentre l’apertura degli ordini è prevista per la metà del 2028.

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Nuovo SUV Alfa Romeo: dai rendering alle ipotesi su motorizzazioni e prezzo

L’elemento che subisce la maggiore evoluzione, nella proposta di Auto Moto, è la linea del tetto. Quest’ultima scende verso il lunotto, conferendo al veicolo un profilo più slanciato rispetto a quello del Tonale. Un approccio già adottato all’interno del gruppo Stellantis dalla Peugeot 3008 e dalla Lancia Gamma, due modelli basati sulla piattaforma STLA Medium, la stessa base che dovrebbe essere utilizzata anche per il futuro SUV Alfa Romeo.

Resta da definirne la lunghezza. Le stime parlano di 4,55-4,60 metri a una decina di centimetri dall’attuale Stelvio. Il teaser, concentrato sulla parte posteriore, lascia ancora qualche dubbio riguardo alle proporzioni complessive.

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Per quanto riguarda le motorizzazioni, le soluzioni ipotizzate riprendono in parte tecnologie già adottate su altri modelli del Gruppo. Come versione d’accesso si parla di un sistema mild-hybrid da 145 CV, affiancato da una variante plug-in hybrid da 225 CV. Per le versioni elettriche sono al vaglio due livelli di potenza: 210 e 375 CV. Più incerta è l’ipotesi di un sistema full-hybrid; Stellantis starebbe lavorando a una soluzione di questo tipo, che potrebbe includere, tra l’altro, un motore da 1,2 litri capace di erogare fino a 200 CV. Resta ancora da confermare se tale motorizzazione troverà effettivamente impiego nel futuro modello Alfa Romeo.

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render by Simolude

Lo stabilimento indicato per la produzione è Melfi. Sul listino, la cifra che circola per la versione d’ingresso è di circa 40.000 euro. Molto dipenderà da quale motorizzazione Alfa Romeo sceglierà per aprire la gamma e da come saranno distribuiti gli allestimenti. Con gli ordini ipotizzati dalla metà del 2028, il primo appuntamento resta la presentazione di fine 2027, quando si potrà capire quanto la linea immaginata nel render si avvicini a quella dell’auto di serie.