Per immaginare come potrebbe essere il ritorno dell’Alfa Romeo Giulietta, secondo alcuni dovremmo guardare al concept Kamal. Nel 2003, il marchio del Biscione aveva già tentato di progettare un’auto sportiva caratterizzata da una seduta più alta rispetto a quella di una berlina classica.

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Oggi, questa idea riemerge nelle speculazioni di QN Motori riguardanti la futura compatta, attesa per il 2028. Sulla base delle indicazioni fornite da Santo Ficili durante il Salone di Parigi, si delinea una gamma in cui la Giulietta si posizionerebbe al di sopra della Junior, mentre il SUV prodotto a Melfi occuperebbe una nicchia tra i segmenti C e D.

Nuova Alfa Romeo Giulietta, cosa potrebbe riprendere da Kamal e Cuorerosso

La Kamal era lunga 4,35 metri e alta 1,62. La prossima Giulietta potrebbe avvicinarsi ai 4,5 metri, con una carrozzeria a due volumi e un tetto più basso di quello di un SUV tradizionale. La differenza con la vecchia cinque porte si sentirebbe già salendo a bordo. La seduta leggermente rialzata renderebbe più comodo l’accesso, mentre le proporzioni della carrozzeria lascerebbero più spazio per chi siede dietro e per i bagagli.

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Se il Kamal aiuta a visualizzare l’esterno della Giulietta, il concept Cuorerosso offre un’idea di ciò che il conducente potrebbe trovare al posto di guida. In questo prototipo, firmato dal team di Alejandro Mesonero, la strumentazione e i comandi sono raggruppati attorno al guidatore; una disposizione che potrebbe essere ripresa sulla futura compatta. Sarà tuttavia necessario attendere di scoprire l’abitacolo definitivo per capire quali elementi della plancia del Cuorerosso verranno effettivamente mantenuti nel modello di serie.

Sul fronte meccanico, si parla di una piattaforma derivata dalla STLA One, l’architettura modulare presentata da Stellantis lo scorso maggio. Questa base consentirebbe di proporre sia versioni ibride che varianti elettriche. Le informazioni sui livelli di potenza sono ancora scarse, ma non si può escludere l’arrivo di una versione Quadrifoglio. Se il progetto dovesse concretizzarsi, i team lavoreranno a Balocco sulla messa a punto dello sterzo, nonché sulla taratura di freni, telaio e sospensioni.

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Per quanto riguarda le tempistiche, le attuali Giulia e Stelvio dovrebbero rimanere in gamma per tutto il 2027. La prima novità, attesa per il 2028, sarebbe il SUV prodotto a Melfi, seguito dalla Giulietta. Il marchio del Biscione disporrebbe così di due modelli pensati per chi cerca più spazio rispetto a quanto offerto dalla Junior: la Giulietta ricoprirebbe il ruolo di berlina familiare a cinque porte, mentre il SUV di Melfi si collocherebbe in un segmento superiore.