Natale in casa Stellantis sembra non essere destinato a festeggiarsi con panettone e sorrisi: le linee si fermano e il calendario delle riaperture assomiglia si riempie di promesse.

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Mulhouse, dove nasce la Peugeot 308, resta chiusa dal 23 dicembre all’11 gennaio. Rennes, casa della Citroën C5 Aircross, spegne le luci dal 18 dicembre al 5 gennaio, ma il gruppo precisa che la data di ripartenza verrà discussa in loco. Il 5 gennaio è un’ipotesi di lavoro, non un impegno.

Sochaux, culla di 3008 e 5008, salta il 3, 4, 7 e 8 dicembre e poi si ferma dal 18, con ritorno previsto l’11 gennaio 2027. A Mulhouse, che impiega circa 4.500 persone, le linee di 308 e 408 avevano già perso il 4, 7 e 8 dicembre.

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Non è un fulmine a ciel sereno, a ottobre erano già ferme tutte e tre le fabbriche: a Sochaux e Rennes per la carenza di batterie, a Mulhouse per vendite fiacche su modelli a fine carriera.

A pagare, come sempre, sono prima di tutto i precari. Da gennaio Sochaux dice addio a circa 500 posti temporanei, e Stellantis parla di un contesto difficile segnato da una concorrenza “nuova e aggressiva”. Il tutto pochi mesi dopo l’annuncio di un investimento da oltre un miliardo a Mulhouse per tre nuove Peugeot dal 2029. Nel 2024, del resto, lo stesso stabilimento aveva già perso 600 temporanei con la chiusura del turno di notte.

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I numeri ACEA spiegano anche la fretta. A ottobre sei gruppi cinesi (BYD, Geely, SAIC, Chery, Leapmotor e XPeng) hanno raccolto il 13,2% delle immatricolazioni UE e circa l’84% della crescita del mercato da inizio anno. Insieme superano il Gruppo Renault e ormai fiatano sul collo a Stellantis, le cui immatricolazioni sono scese del 7% a ottobre, pur restando a +3,9% sull’anno grazie a Fiat e Citroën. La cinese Leapmotor, controllata proprio da Stellantis, ha messo in strada oltre 84.000 auto nell’Unione tra gennaio e ottobre.

Stellantis deve investire a pieno ritmo nell’elettrificazione mentre i rivali le mangiano quote. In Italia, inoltre, l’energia pesa: Antonio Filosa dice che costa più del doppio che in Francia e Spagna, mentre Emanuele Cappellano parla di rincari «drastici» e di continuità produttiva ormai «sfida quotidiana».

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Per chi gestisce flotte niente panico, ma nemmeno distrazione. Stellantis assicura che si tratta di allineare la produzione alla domanda, non di fare le valigie dall’Europa. Resta il rischio di consegne in ritardo per 308 e C5 Aircross a inizio 2027.