Stellantis annuncia ufficialmente che il progetto E-Car nascerà a Pomigliano nel 2028

Stellantis accelera sulla mobilità elettrica accessibile e annuncia il progetto E-Car, una nuova famiglia di vetture compatte, 100% elettriche, pensate per riportare al centro del mercato europeo l’auto urbana dal prezzo sostenibile.

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A Pomigliano nascerà il progetto E-Car: una nuova famiglia di auto compatte elettriche ed economiche di Stellantis

La produzione partirà nel 2028 nello stabilimento di Pomigliano, sito simbolo della tradizione industriale italiana e casa di modelli iconici come la Fiat Panda. La “E” di E-Car racchiude il manifesto del progetto: Europea, Emozione, Elettrica ed Ecosostenibile.

Il nuovo modello nascerà per rispondere alla forte contrazione delle piccole auto economiche in Europa, un segmento cruciale per famiglie, giovani e mobilità quotidiana. Stellantis punta così a rilanciare la “mobilità per tutti”, con vetture dal design distintivo, tecnologie BEV avanzate e costi più accessibili.

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Il progetto è stato riconosciuto dalla Commissione Europea per il potenziale impatto positivo sull’occupazione nel design e nella produzione, oltre che per il contributo alla diffusione dei veicoli a zero emissioni.

Antonio Filosa, CEO di Stellantis, ha sottolineato il legame tra E-Car e DNA europeo del gruppo: i clienti, ha spiegato, chiedono il ritorno di auto compatte, belle, ecologiche e costruite con orgoglio in Europa.

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L’assegnazione a Pomigliano apre la prospettiva di volumi produttivi significativi e rafforza il ruolo dell’Italia nella strategia elettrica del gruppo. Con partner selezionati, Stellantis lavorerà per ridurre tempi di sviluppo e prezzi finali.

L’E-Car si prepara così a diventare una risposta concreta alla sfida più urgente dell’automotive europeo: rendere l’elettrico non solo desiderabile, ma davvero alla portata di tutti.