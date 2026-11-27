Il passaggio alla normativa Euro 7 potrebbe portare un incremento di potenza ai modelli compatti di Stellantis. L’azienda avrebbe rivisto due versioni del suo motore 1.2 turbo a tre cilindri. La variante a benzina con cambio manuale, passerebbe da 100 a 110 CV, mentre la versione mild-hybrid a 48 volt da 145 a 150 CV nella versione dei motore con distribuzione a catena. Sulla Peugeot 208, ad esempio, questa unità 1.2 con distribuzione a catena è già disponibile nella variante a benzina da 100 CV.

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Stellantis Euro 7, quali modelli potrebbero ricevere i nuovi 1.2

Nella versione a benzina, l’aumento previsto è di 10 CV e il cambio rimarrebbe manuale. Sulla mild hybrid più potente, il guadagno sarebbe di 5 CV, con l’automatico a doppia frizione a sei rapporti. Le due cifre vanno lette tenendo conto delle versioni già in vendita. Nella gamma della Peugeot 208, per esempio, esiste già un’ibrida da 110 CV. La novità prospettata è che a quella stessa potenza arriverebbe anche il benzina con cambio manuale.

La produzione delle unità aggiornate sarebbe partita tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre 2026. Tra le prime vetture a riceverle vengono indicate Lancia Ypsilon, Opel Corsa, Peugeot 208 e Peugeot 2008, con un’estensione graduale ad altri modelli Stellantis. Per il momento, i documenti commerciali consultati riportano ancora le potenze precedenti. Lancia presenta la Ypsilon Turbo 100 con il 1.2 da 100 CV e il listino Peugeot 2008 di novembre indica ancora il benzina da 100 CV e l’ibrido da 145 CV. Le nuove potenze e le date di arrivo nei singoli listini restano da confermare.

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Il calendario europeo prevede due tappe. Il 29 novembre 2026, i requisiti della normativa Euro 7 entreranno in vigore per le nuove omologazioni di autovetture e veicoli commerciali leggeri. A partire dal 29 novembre 2027, il regolamento si applicherà anche ai veicoli nuovi appartenenti a tipologie già omologate. I costruttori hanno dunque a disposizione un anno per adeguare gradualmente la propria offerta. Per chi sta valutando l’acquisto di uno dei modelli compatti interessati, saranno i listini dei vari marchi a chiarire quando le nuove motorizzazioni saranno effettivamente disponibili.