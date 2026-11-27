Una 458 con le branchie non è certo una novità, ma una 458 con le branchie, il kit Liberty Walk e nemmeno un adesivo addosso, quasi sì. La protagonista vive in Giappone, non è in vendita ed è uscita dall’officina di Toshi (Toshiro Nishio), il nome che sta dietro Liberty Walk, con la sigla LB Silhouette Works Ferrari 458 GT.

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Il preparatore ha condiviso le foto su Instagram con una didascalia da telegramma, che si limita a dire che l’auto ha un aspetto fantastico. Difficile dargli torto, anche se la bellezza resta una faccenda soggettiva e c’è chi preferirà la 458 di serie.

Il kit widebody fa il suo lavoro. Davanti il paraurti è ridisegnato, con prese d’aria ai lati dei fari originali e uno splitter discreto con lamelle laterali. Il cofano resta quello Ferrari, mentre i parafanghi anteriori si allargano parecchio, e lo stesso vale per i pannelli posteriori a tre quarti. Le minigonne arrivano direttamente dal catalogo Liberty Walk.

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Dietro cambia il registro. Spicca un alettone di grandi dimensioni, il diffusore è diverso e anche il paraurti è stato rivisto. La vernice è rossa, come da tradizione, ma senza la valanga di decalcomanie con cui il preparatore giapponese ci ha abituati altrove.

Sotto la pelle ci sono le sospensioni pneumatiche regolabili, che permettono di abbassare l’auto fino a sfiorare l’asfalto quando serve fare scena. I cerchi sono nuovi e più larghi al posteriore, con un filo di camber negativo a dare quel tocco di cattiveria in più.

Il cuore, per fortuna, nessuno l’ha toccato, o almeno non risulta. Dietro l’abitacolo c’è il V8 aspirato da 4,5 litri che eroga 562 CV e 540 Nm di coppia. Uno di quei motori che oggi sembrano arrivare da un’altra epoca. La 458 Italia scatta da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, esattamente come la Spider, e arriva a 325 km/h di velocità massima, contro i 320 della versione scoperta.

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Un’auto che ha quasi tutto: il suono, la trazione posteriore, il motore centrale e ora anche i muscoli. Per i puristi sarà un’eresia, per gli altri un ottimo motivo per scrollare il profilo Instagram di Toshi.