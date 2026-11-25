Su mille yuan di fatturato, a Leapmotor resta poco più di un yuan di utile netto. Un anno fa, questa cifra era pari a quasi otto yuan. Eppure, tra luglio e settembre 2026, il costruttore cinese ha consegnato 310.052 veicoli, segnando un incremento del 78,3% rispetto allo stesso periodo del 2025. Anche il fatturato è cresciuto, del 63%, raggiungendo i 31,7 miliardi di yuan. Tuttavia, l’indicatore che riassume meglio questo trimestre si trova in fondo al bilancio: l’utile netto attribuibile agli azionisti è crollato, passando da 150 a 40 milioni di yuan.

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Leapmotor: perché le consegne volano mentre gli utili calano

Per capire dove si sia ridotto il margine, occorre esaminare quali modelli siano stati consegnati. Secondo il direttore finanziario Li Tengfei, la maggior parte delle vendite del trimestre ha riguardato i modelli della serie A, sui quali Leapmotor ottiene un margine più contenuto. A ciò si sono aggiunti due fattori di costo, indipendenti dal volume degli ordini: l’esaurimento delle scorte di materie prime acquistate a prezzi più vantaggiosi e l’aumento dei costi del trasporto marittimo. Il margine lordo, che un anno prima si attestava al 14,5%, è sceso al 10,9%. Il 23 novembre, il titolo Leapmotor ha perso il 13% alla Borsa di Hong Kong, chiudendo a 26,52 dollari di Hong Kong.

La questione del trasporto assume una rilevanza ancora maggiore se si considera che una parte dei veicoli venduti da Leapmotor è ormai destinata a mercati al di fuori della Cina. Nel corso del terzo trimestre, il costruttore ha esportato 63.278 veicoli, pari a circa un veicolo ogni cinque tra quelli consegnati. Tra gennaio e ottobre, le esportazioni hanno superato le 180.000 unità, un volume circa tre volte superiore a quello registrato nell’intero anno 2025.

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In Europa, Leapmotor si avvale della rete commerciale di Stellantis e ha inoltre avviato una produzione locale. Dal 16 ottobre, il SUV elettrico B10 viene assemblato a Figueruelas, vicino a Saragozza. Poiché la produzione spagnola è iniziata dopo la chiusura del trimestre, i suoi primi effetti si rifletteranno nei conti successivi a settembre.

Per il momento, secondo il direttore finanziario, il guadagno in termini di redditività rimane modesto. Un’ulteriore leva riguarda dunque i fornitori: Leapmotor punta a portare la quota di componenti di provenienza locale al 40%.