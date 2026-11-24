Antonio Filosa si rivolgerà agli investitori il 3 dicembre, poche settimane prima della chiusura dell’anno. L’amministratore delegato di Stellantis parteciperà alla 18ª edizione dell’«Industrials & Autos Week» di Goldman Sachs; prenderà parte a una discussione di 35 minuti, trasmessa in diretta web dalle 14:20 alle 14:55. Il gruppo ha reso nota la data e l’orario di questo incontro. Sebbene i temi specifici restino ancora da definire, gli investitori sono particolarmente interessati al calendario del piano di risparmio e alle prospettive del gruppo in Europa, dopo un mese di ottobre caratterizzato da una performance inferiore a quella del mercato.

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Stellantis: la posta in gioco nell’incontro di Filosa con Goldman Sachs

Il piano di riduzione dei costi prevede una prima scadenza già nel mese di dicembre. Entro la fine dell’anno, Stellantis conta di aver attuato misure in grado di generare almeno il 40% dei risparmi attesi. L’obiettivo complessivo è ridurre le spese di 6 miliardi di euro all’anno entro il 2028 rispetto ai livelli del 2025. Per gli osservatori finanziari del gruppo, la questione cruciale è capire quando tali misure inizieranno concretamente a produrre i risparmi auspicati.

Sul fronte commerciale, gli ultimi dati dell’ACEA evidenziano due dinamiche distinte. A ottobre, Stellantis ha immatricolato circa 145.000 veicoli in Europa occidentale, segnando un calo dell’8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, a fronte di una crescita del mercato pari al 3,4%. Nel periodo da gennaio a ottobre, tuttavia, il gruppo ha registrato un incremento delle immatricolazioni del 3,5%, in un mercato cresciuto del 6%.

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È in questo contesto che Stellantis deve proseguire nel rinnovamento della propria gamma. Il piano FaSTLAne 2030 prevede 50 lanci e aggiornamenti di prodotti in Europa nell’arco di cinque anni. La diretta sarà accessibile sul sito di Stellantis, alla voce Investitori, nella sezione Eventi e presentazioni. Al termine dell’incontro, sarà inoltre disponibile la registrazione.