Stellantis lancia FaSTLAne 2030: il piano da 60 miliardi che ridisegna il futuro del gruppo

Stellantis presenta FaSTLAne 2030, il nuovo piano strategico quinquennale da 60 miliardi di euro con cui il gruppo punta ad accelerare crescita, redditività e competitività globale. Il progetto è stato illustrato durante l’Investor Day nella sede di Auburn Hills, in Michigan, e segna uno dei passaggi più importanti della nuova fase guidata dal CEO Antonio Filosa.

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FaSTLAne 2030 fa leva sulla combinazione unica di marchi iconici, scala globale e radici regionali di Stellantis

La strategia si basa su sei pilastri: gestione più efficace del portafoglio marchi, investimenti in piattaforme e tecnologie globali, partnership mirate, ottimizzazione industriale, eccellenza nell’esecuzione e maggiore valorizzazione delle regioni e dei team locali. Al centro resta il cliente, insieme a una disciplina più rigorosa nell’allocazione del capitale.

“FaSTLAne 2030 è il risultato di mesi di lavoro disciplinato in tutta l’Azienda ed è progettato per guidare una crescita redditizia a lungo termine”, ha dichiarato Filosa. Il manager ha sottolineato come Stellantis voglia consentire alle persone “di muoversi con i brand e i prodotti che amano e di cui si fidano”, facendo leva su marchi iconici, scala globale e radici locali.

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Uno dei punti più rilevanti riguarda il futuro dei brand. Stellantis individua quattro marchi globali con maggiore scala e potenziale di redditività: Jeep, Ram, Peugeot e Fiat. A questi, insieme alla business unit Pro One dedicata ai veicoli commerciali, sarà destinato il 70% degli investimenti previsti per marchi e prodotti. Chrysler, Dodge, Citroën, Opel e Alfa Romeo manterranno un ruolo regionale, mentre DS e Lancia saranno gestiti rispettivamente da Citroën e Fiat come marchi specializzati.

Il piano prodotto è ambizioso: entro il 2030 sono previsti oltre 60 nuovi lanci e 50 aggiornamenti significativi, con un’offerta multi-energia che comprenderà 29 BEV, 15 plug-in hybrid o range extender, 24 ibride e 39 modelli termici o mild hybrid.

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Sul fronte tecnologico, Stellantis investirà oltre 24 miliardi di euro, pari al 40% del piano, in piattaforme globali, powertrain e nuove tecnologie. Entro il 2030, il 50% dei volumi annuali globali sarà prodotto su tre piattaforme, tra cui la nuova STLA One. In parallelo arriveranno STLA Brain, STLA SmartCockpit e STLA AutoDrive, tecnologie previste dal 2027.

Le partnership saranno un altro asse portante. Stellantis punta a rafforzare collaborazioni con Leapmotor, Dongfeng, Tata e Jaguar Land Rover, oltre a partner tecnologici come Qualcomm, NVIDIA, Wayve, Mistral AI e CATL. L’obiettivo è accelerare lo sviluppo, ridurre i costi e ampliare la capacità competitiva.

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Il piano prevede anche una revisione dell’impronta industriale. In Europa la capacità produttiva sarà ridotta di oltre 800 mila unità, con riconversioni e collaborazioni industriali, mentre l’utilizzo degli impianti dovrebbe salire dal 60% all’80% entro il 2030.

Grande attenzione anche all’esecuzione: Stellantis punta a ridurre il time-to-market da 40 a 24 mesi e a generare 6 miliardi di euro di riduzione dei costi annuali entro il 2028 attraverso il Value Creation Program.

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“Eseguiremo come un unico team, concreto e operativo”, ha aggiunto Filosa. Fast Lane 2030 si presenta così come un piano di rilancio e semplificazione, pensato per rendere Stellantis più veloce, regionale, competitiva e capace di affrontare una trasformazione automotive sempre più complessa.