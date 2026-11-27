Per illustrare la concezione delle future Fiat, il Centro Stile di Torino ha preso spunto da due modelli ben noti agli italiani. La Panda del 1980 ha ispirato la linea “Cool Tool”, caratterizzata da forme semplici e soluzioni pratiche, di cui fanno parte la Grande Panda e la Grizzly. La 500 del 1957 funge invece da riferimento per la gamma “Dolce Vita”, che comprende la 500, la 600, la Topolino e il concept Multiplina. In entrambi i casi, il lavoro dei progettisti si articola attorno a tre criteri definiti dal marchio: funzionalità, gestione oculata delle risorse e un tocco di giocosità.

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Fiat: l’evoluzione dello spazio a bordo nei modelli Grizzly, Multiplina e Multiplay

Per sviluppare due veicoli familiari partendo dalla piattaforma multi-energia della Grande Panda, Fiat ha allungato il passo e ripensato le proporzioni della carrozzeria. Il risultato sono la Grizzly e la Grizzly Fastback, che condividono l’85% dei componenti. La prima è lunga circa 4,4 metri e adotta il profilo più verticale tipico di un SUV.

La seconda raggiunge circa 4,5 metri, presenta una parte posteriore più inclinata e mantiene un bagagliaio con una capacità superiore ai 600 litri. Questa base comune consente di offrire motorizzazioni a benzina, ibride leggere ed elettriche, mentre i gruppi ottici, i cerchi e il montante posteriore permettono di distinguere le due silhouette.

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All’interno, il richiamo a Torino è evidente nella parte superiore della plancia, ispirata alla pista del Lingotto. La console centrale sospesa libera spazio nella parte sottostante e contribuisce a offrire un volume complessivo di vani portaoggetti pari a circa 25 litri.

Michele Longo, responsabile del design degli interni per Fiat e Abarth, ha spiegato che una fascia in tessuto attraversa l’abitacolo da una portiera all’altra, creando così una sensazione di maggiore spaziosità. Per quanto riguarda colori e materiali, il team di Edoardo Spolitu ha tratto ispirazione dalla luce della costa italiana e dai paesaggi di Roma, delle Cinque Terre e della Toscana. Da qui nascono le sette tonalità per gli esterni e alcuni dettagli dei tessuti a motivo scozzese.

Con la Multiplina, questa stessa riflessione sullo spazio viene applicata a un veicolo molto più compatto. Questo concept elettrico, concepito come quadriciclo pesante (categoria L7), può ospitare quattro persone in una lunghezza di 3,04 metri e una larghezza di 1,40 metri. Si colloca a metà strada tra la Topolino e un’automobile tradizionale. Riprende la silhouette a goccia e i “baffi” anteriori della 600 Multipla del 1956, mentre la carrozzeria bicolore e la capote in tela offrono svariate combinazioni, come il verde dei vecchi taxi milanesi o tonalità che richiamano gli agrumi.

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La Multiplay, invece, risponde a un’esigenza diversa. Una famiglia potrebbe aver bisogno di più posti a sedere durante la settimana, ma anche di uno spazio aperto per trasportare biciclette nel fine settimana.

In questo prototipo, una paratia mobile, abbinata a una copertura vetrata, consente di passare da un veicolo tipo pick-up a quattro posti a un abitacolo chiuso, dotato di una terza fila di sedili pensata per i bambini. I sedili posteriori sono leggermente rialzati, in modo che anche i più piccoli possano osservare meglio ciò che accade all’esterno. Nella configurazione con “cassone”, lo spoiler posteriore può trasformarsi in un portabiciclette.

Al centro dell’abitacolo si trova la «Multi Island», un elemento versatile che può fungere da tavolino, punto di ancoraggio per un seggiolino per bambini o spazio dedicato a un animale domestico. Lo schermo, dal canto suo, diventa invisibile quando è spento. Anche la scelta dei materiali è dettata da un utilizzo concreto: il team di Maximilian Kraus ha abbinato i colori dell’anguria estiva a tessuti tridimensionali e a soluzioni monomateriale, pensate per facilitare la pulizia e il riciclo.