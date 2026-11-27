Autobianchi nasce nel 1955, frutto della collaborazione tra Bianchi, Fiat e Pirelli. Il primo modello a portare questo nuovo marchio sulle strade fu la Bianchina, presentata nel 1957. La Primula introdusse la trazione anteriore, mentre l’A112 dimostrò quanto potesse essere divertente un’utilitaria, specialmente nella sua versione Abarth. L’ultimo capitolo fu quello della Y10. Lanciata nel 1985, si basava su una piattaforma derivata dalla Panda, offrendo però finiture più curate per un’auto da città. Il suo portellone posteriore nero bastava a renderla immediatamente riconoscibile nel traffico.

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Autobianchi: dalla Pandina Tributo all’utilitaria immaginata da Luigi Lumia



È proprio questo portellone a fare il suo ritorno sulla Fiat Pandina Tributo Autobianchi, presentata il 21 ottobre 2026, esattamente trent’anni dopo l’immatricolazione dell’ultima Y10 prodotta. Nella livrea Platino, il nero della parte posteriore richiama altri dettagli esterni, mentre all’interno i sedili color sabbia sfoggiano il logo della versione sui poggiatesta. Il richiamo non si limita ai soli colori: così come la Y10 aveva ripreso la base tecnica della Panda per proporre un modello più raffinato, l’attuale Pandina ne riprende oggi alcuni tratti caratteristici

Le voci su un possibile ritorno si sono intensificate dopo il Salone di Parigi. Arnaud Belloni, direttore generale di Fiat, Abarth e Lancia, ha citato l’A112 e la Y10 tra i modelli storici che potrebbero ispirare una nuova utilitaria. Ha inoltre confidato a Caradisiac che gli piacerebbe vedere un’A112 elettrificata tornare su strada, precisando però che si tratta di un suo desiderio personale. Il rilancio di Autobianchi come marchio rimane dunque una mera ipotesi, non essendo stato annunciato alcun progetto industriale ufficiale.

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Il digital artist Luigi Lumia è partito da schizzi realizzati a mano, raffiguranti la carrozzeria e l’abitacolo, per trasformarli in rendering grazie all’intelligenza artificiale. Il suo concept è una city car del segmento B a tre porte, proposta anche in una variante Abarth. Sulla carrozzeria bianca spiccano ampi cerchi bicolore e l’emblema triangolare, posizionato al centro della calandra. Al posteriore, una fascia nera unisce i gruppi ottici e integra la scritta Autobianchi.

All’interno, Lumia ha ripreso la semplicità della A112, proponendo una plancia a sviluppo orizzontale, comandi a leva e rivestimenti in pelle nera impreziositi da cuciture blu. Il quadro strumenti e il sistema di infotainment sono di tipo digitale. Tuttavia, al di sopra dello schermo centrale, trovano posto tre piccoli indicatori analogici: uno indica la pressione del turbo, un altro lo stato della batteria, mentre il terzo visualizza l’ora.