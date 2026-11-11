Peugeot 208 con motore Turbo 100 benzina: a novembre 2026 fino a 7.650 euro di sconto con finanziamento

Peugeot 208 Turbo Benzina 100 Style è protagonista delle promozioni della casa francese fino al 30 novembre 2026. Il brand del Leone propone la sua famosa auto a 16.300 euro, a fronte di un listino di 22.600 euro. Con il finanziamento IMOVE D, il prezzo scende addirittura a 14.950 euro, a cui si aggiungono gli oneri finanziari. L’offerta riguarda le vetture in pronta consegna a fronte della permuta o della rottamazione di una vettura usata.

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Peugeot 208, come funziona l’offerta da 99 euro al mese

Il finanziamento prevede un anticipo di 4.326 euro, seguito da 35 rate mensili da 99 euro e da una rata finale di 10.434 euro. Il TAN è fisso al 7,49 per cento, mentre il TAEG è dell’11,03 per cento. Senza finanziamento, lo sconto rispetto al listino è di 6.300 euro. Con IMOVE D si sale a 7.650 euro. L’importo totale dovuto per il finanziamento è di 13.927,25 euro, a cui va sommato l’anticipo. Dal prezzo di listino sono esclusi IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo sulla dichiarazione di conformità.

Per quanto riguarda il mercato auto del nostro paese, la 208 ha chiuso ottobre 2026 con 2.021 immatricolazioni, in aumento rispetto alle 1.878 registrate nello scorso mese di settembre. Nei primi nove mesi del 2026 l’auto del Leone ha raggiunto 23.061 unità, piazzandosi al decimo posto nella classifica generale. A ottobre le versioni a benzina hanno registrato 1.031 immatricolazioni, poco più della metà del totale del modello.

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Come vi abbiamo scritto nelle scorse settimane, Peugeot lavora alla prossima generazione della 208. Secondo le più recenti indiscrezioni, la futura versione è attesa tra la seconda metà del 2027 e l’inizio del 2028 e dovrebbe essere proposta con motorizzazioni elettriche sulla piattaforma STLA One.

Le foto spia pubblicate sul web di recente mostrano una cinque porte dalle forme più squadrate, con una coda più verticale e un frontale che sembra riprendere alcuni elementi della concept Polygon. Dai prototipi si intravede anche un volante rettangolare ispirato all’Hypersquare. A bordo è atteso lo STLA Smart Cockpit, con strumentazione digitale e un nuovo sistema multimediale. La data di lancio e il listino italiano restano da confermare.