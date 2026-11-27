La nuova Fiat Multipla potrebbe tornare intorno al 2030. Al Salone di Parigi del 2026, il CEO di Fiat Arnaud Belloni ha spiegato di voler recuperare la praticità delle monovolume, un tipo di auto che conosce anche da padre di due gemelli. Fiat aveva già affrontato la stessa questione nel 1956, quando la 600 Multipla riusciva a portare sei persone in circa tre metri e mezzo. Nel 1998 ripropose quella formula con tre sedili davanti e tre dietro, in una carrozzeria lunga meno di quattro metri.

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Nuova Fiat Multipla, dalla concept Multiplay al nostro render su base Grizzly

A Parigi il primo indizio è arrivato con la Multiplay, una concept lunga 4,45 metri. Nella configurazione familiare ha sei sedute e un elemento modulare che può diventare un tavolino, un vano portaoggetti o uno spazio per un animale domestico. La parte posteriore è mobile e permette di trasformare la vettura in un pick-up a quattro posti. Fiat l’ha presentata come un laboratorio per sperimentare soluzioni da portare sulle sue future auto di famiglia. La disposizione dei sedili e il modo in cui viene sfruttato l’abitacolo danno già un’idea di come il marchio potrebbe recuperare la formula della Multipla.

Nel corso di alcune interviste rilasciate a Parigi, Arnaud Belloni ha indicato una monovolume ispirata al Multiplay come una priorità. Secondo le sue stime, sarebbero necessari dai due ai tre anni per arrivare alla fase di produzione; se lo sviluppo dovesse iniziare nel 2027, il progetto potrebbe quindi concretizzarsi verso il 2030, o poco dopo. Secondo il dirigente, l’impiego di batterie piatte e componenti più compatti consentirebbe di ricavare spazio a bordo senza dover allungare eccessivamente il veicolo.

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La motorizzazione elettrica rappresenta, dunque, una strada molto concreta. Il nome commerciale, le motorizzazioni definitive, il sito produttivo e il prezzo restano ancora da definire. Per la nostra elaborazione grafica, realizzata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, siamo partiti dalla Fiat Grizzly, immaginando come potrebbe apparire se fosse concepita come una monovolume.

All’anteriore, abbiamo ripreso i fari rettangolari, la fascia nera con la scritta FIAT e le prese d’aria orizzontali nel paraurti. Anche la colorazione blu metallizzato e il design dei cerchi sono mutuati dalla Grizzly. È di profilo che la differenza salta subito all’occhio: il cofano è più corto, il parabrezza si inclina fino a raccordarsi con il tetto e l’abitacolo si estende verso la parte posteriore. L’obiettivo è ospitare due file da tre sedili ciascuna, sulla falsariga della Multipla del 1998.

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Al posteriore, abbiamo immaginato un portellone quasi verticale, dotato di un’ampia lunotto e di un piccolo spoiler. I gruppi ottici, suddivisi in segmenti, sono collegati da una fascia nera che reca il logo FIAT, mentre la targa è posizionata più in basso. Questa coda squadrata permette, soprattutto, di ottimizzare il volume del bagagliaio in altezza. Quando tutti i sei posti sono occupati, lo spazio disponibile in prossimità del lunotto può fare la differenza al momento di caricare i bagagli dell’intera famiglia.