Lancia Ypsilon, sconti fino a 6.000 euro a novembre 2026 su benzina, ibrida ed elettrica: tutte le offerte

La Lancia Ypsilon affronta novembre 2026 con sconti fino a 6.000 euro e finanziamenti diversi per benzina, ibrida ed elettrica. Le promozioni richiedono la rottamazione e prevedono scadenze distinte: 26 novembre per Turbo 100 e Ibrida, 30 novembre per la versione a batteria.

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Lancia Ypsilon: le offerte di novembre e l’andamento delle vendite

La Ypsilon Turbo 100 passa da 22.700 a 18.200 euro, grazie a uno sconto di 4.500 euro. Il finanziamento prevede anticipo zero, 35 rate da 199 euro e rata finale di 12.069,20 euro, con TAN zero e TAEG 1,96%.

Per la Ypsilon Ibrida, lo sconto raggiunge 4.900 euro: il prezzo scende da 25.200 a 20.300 euro. Servono 1.981 euro di anticipo, seguiti da 35 rate da 180 euro e una finale di 12.854,20 euro. Anche qui il TAN è zero, mentre il TAEG è dell’1,9%. Entrambe le offerte riguardano vetture in pronta consegna, con rottamazione fino a Euro 5 e immatricolazione entro il 26 novembre.

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L’elettrica costa invece 29.400 euro anziché 35.400, con easyWallbox inclusa. Richiede rottamazione fino a Euro 4 e immatricolazione entro il 30 novembre. Il piano comprende anticipo di 12.177 euro, 35 rate da 199 euro e saldo finale di 12.456,80 euro: TAN 2,99%, TAEG 5,15%.

Queste promozioni giungono in una fase commerciale delicata per Lancia. In Italia, a settembre, l’UNRAE ha registrato 680 immatricolazioni per il marchio, contro le 712 dello stesso mese del 2025, un calo del 4,49%, a fronte di una crescita del mercato nazionale pari al 9,9%. Di conseguenza, la quota di mercato mensile del brand è scesa dallo 0,56% allo 0,49%.

Anche il bilancio dei primi nove mesi del 2026 rimane negativo. Il report “Pocket” dell’UNRAE, aggiornato a ottobre, indica 6.970 immatricolazioni, in calo rispetto alle 7.329 del periodo gennaio-settembre 2025, con una flessione di circa il 4,9%. Tali dati si riferiscono al marchio nel suo complesso e non vanno confusi con quelli specifici del solo modello Ypsilon o delle sue singole varianti di motorizzazione.

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Il divario rispetto ai volumi di vendita precedenti al cambio generazionale resta significativo: nei primi nove mesi del 2024, Lancia aveva registrato 29.926 immatricolazioni in Italia. Va tuttavia considerato che questo confronto copre la transizione dalla precedente Ypsilon alla nuova famiglia di prodotti, caratterizzata da fasce di prezzo, dimensioni e posizionamento di mercato differenti.

Il panorama europeo, al contrario, mostra una tendenza positiva. Nell’Unione Europea, nei paesi EFTA e nel Regno Unito, l’ACEA registra 899 immatricolazioni per Lancia/Chrysler nel mese di settembre, in crescita rispetto alle 832 dell’anno precedente: un incremento dell’8,1%. Nel periodo da gennaio a settembre, il totale ha raggiunto le 9.050 unità, segnando un aumento del 3,6% rispetto alle 8.737 unità registrate nello stesso periodo dell’anno precedente.

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L’Italia continua dunque a rappresentare circa il 77% del volume europeo indicato nelle statistiche. L’espansione delle vendite oltre i confini nazionali resta fondamentale per incrementare i risultati del marchio, mentre le offerte proposte per il mese di novembre si concentrano sul prezzo d’attacco e sulle condizioni di pagamento per la Ypsilon.