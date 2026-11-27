Lo stabilimento Marelli di Sulmona potrebbe tornare nell’orbita di Stellantis. Le voci che circolano in queste ore parlano di un interesse del gruppo automobilistico per il sito della Valle Peligna, dove attualmente lavorano 444 dipendenti in regime di “contratto di solidarietà”. Tra gli scenari ipotizzati vi è il passaggio dello stabilimento a Stellantis, sebbene non sia stato ancora perfezionato alcun accordo. Michele Lombardo, del sindacato UIL, ha annunciato che a dicembre si terrà un incontro a Roma per discutere del futuro del sito.

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Stellantis e Marelli: i sistemi di sospensione al centro delle trattative

L’interesse di Stellantis per una parte di Marelli è noto da giugno, quando furono avviati contatti per l’acquisizione delle attività legate ai sistemi di sospensione, sia in Italia che in altri Paesi. Gli ultimi sviluppi riguardano Sulmona, uno dei siti di questa divisione. Qui vengono prodotti bracci di sospensione, traverse e altri componenti destinati, tra l’altro, ai veicoli commerciali, in particolare al Fiat Ducato, assemblato ad Atessa. Una parte dell’attività dello stabilimento abruzzese dipende dunque già dalle commesse del gruppo che potrebbe rilevarlo.

Marelli



Questo legame risale al periodo precedente al 2019, anno in cui FCA ha ceduto Magneti Marelli al gruppo giapponese Calsonic Kansei. Dopo tale vendita, Marelli ha continuato a fornire il costruttore. A Sulmona, tuttavia, il calo dei volumi si era già fatto sentire l’anno scorso. I sindacati avevano lanciato l’allarme riguardo alla perdita di alcune linee di produzione e al rischio di un’ulteriore riduzione dell’orario di lavoro. Il “contratto di solidarietà” ha consentito di ripartire il carico di lavoro riducendo gli orari. Per i lavoratori, la riunione di dicembre consentirà di stabilire quali produzioni potrebbero essere mantenute a Sulmona e se vi sia margine per assegnarvi nuove attività.

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La vicenda in Abruzzo si inserisce in un contesto più ampio. Nel giugno 2025, Marelli ha avviato la procedura di “Chapter 11” negli Stati Uniti e il tribunale del Delaware ha fissato per l’8 dicembre l’udienza dedicata al piano di riorganizzazione dell’azienda. A Roma, invece, si discuterà delle prospettive industriali dello stabilimento situato nella Valle Peligna. In tale occasione, il sindacato Uil si aspetta chiarimenti sulle intenzioni di Stellantis, su eventuali investimenti e sulle garanzie occupazionali.

Resta inoltre da definire il perimetro dell’operazione. Le indiscrezioni circolate a giugno riguardavano la divisione “sospensioni” in diversi paesi, mentre le informazioni attuali riportano l’attenzione su Sulmona. L’incontro di dicembre potrebbe chiarire se il sito abruzzese rientri in un progetto più vasto e, soprattutto, quali commesse potrebbe ottenere nei prossimi anni.