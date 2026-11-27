Nel 2008, Alfa Romeo è tornata nel segmento delle piccole sportive con il lancio della MiTo. Il nome univa Milano e Torino, le due città legate al progetto: la prima per il design, la seconda per la produzione. Caratterizzata da una carrozzeria a tre porte, presentava fari rotondi che richiamavano la 8C Competizione, mentre il selettore «DNA» consentiva di modificare il temperamento dell’auto. La sua produzione è terminata nel 2018, dopo dieci anni di carriera. Oggi, il digital artist Bruno Callegarin immagina un possibile ritorno del modello, attraverso uno studio di stile indipendente pubblicato sui social network.

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Nuova Alfa Romeo MiTo: il render di Bruno Callegarin punta ancora sulla carrozzeria a tre porte

Di profilo, la parentela con la prima MiTo è immediata. La portiera è lunga, il finestrino posteriore si assottiglia verso la coda e la linea del tetto si protende fino a un piccolo spoiler. Callegarin ha scelto una tonalità verde metallizzato, arricchita da passaruota più muscolosi e grandi cerchi scuri dal design «a cinque fori». Vista di tre quarti anteriore, l’auto si distingue per lo «scudetto» nero, incorniciato da fari affusolati e ampie prese d’aria. Al posteriore, i gruppi ottici presentano un disegno più angolare rispetto a quelli rotondi del modello originale. Sotto il paraurti si notano due terminali di scarico, mentre al centro appare la scritta MiTo 2.

Un ritorno del genere, con queste proporzioni, conquisterebbe innanzitutto gli appassionati di vetture compatte, basse e sportive. Attualmente, il modello d’ingresso nella gamma Alfa Romeo è la Junior, che dispone di cinque porte e di una seduta più rialzata. La MiTo qui ipotizzata si rivolgerebbe a chi apprezza ancora la linea di una tre porte, anche a costo di rendere meno agevole l’accesso ai posti posteriori. Per Alfa Romeo, la questione sarebbe capire quanti clienti sceglierebbero una carrozzeria di questo tipo per un utilizzo quotidiano.

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Nei programmi annunciati dal Biscione, la novità con la scadenza più precisa è il C-SUV di Melfi, basato sulla piattaforma STLA Medium e atteso in presentazione nel quarto trimestre del 2027. Alfa Romeo ha confermato anche una futura hatchback di segmento C su STLA One, nella tradizione di 147 e Giulietta. Le attuali Giulia e Stelvio resteranno in produzione fino al 2027, comprese le Quadrifoglio. Per una nuova MiTo, al momento, il render di Callegarin resta una mera ipotesi digitale.