La Fiat Mobi numero 750.000 è uscita dalla stessa fabbrica che la costruisce dal 2016, lo stabilimento Stellantis di Betim, nello Stato brasiliano di Minas Gerais. Sono passati dieci anni da quando la piccola Fiat è arrivata nelle concessionarie, e in Brasile vende ancora abbastanza da stare nella top 10 nazionale. Tra gennaio e ottobre 2026 ha raggiunto 54.594 unità, piazzandosi al terzo posto tra i modelli del marchio nel Paese.

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Fiat Mobi, dieci anni di cambiamenti per la piccola brasiliana

Nell’aprile 2016, la Mobi ha fatto il suo debutto con un concetto semplice: una Fiat compatta pensata per l’uso quotidiano, abbastanza agile da entrare in spazi di parcheggio ristretti e progettata per chi si sposta prevalentemente in città. Un anno dopo è arrivato il cambio robotizzato GSR (acronimo di “Gear Smart Ride”). Si è trattato della prima Fiat venduta in Brasile a combinare un cambio di questo tipo con un motore da 1,0 litri. Su strada, il vantaggio è apparso subito evidente, soprattutto nel traffico intenso, dove non era più necessario azionare la frizione a ogni ripartenza.

La Way Extreme, uscita nel 2019, aggiunse i sensori di parcheggio posteriori e una soluzione curiosa per la retrocamera. Inserendo la retromarcia, l’immagine appariva nello specchietto interno. Il conducente poteva quindi controllare cosa c’era dietro l’auto continuando a guardare nel punto in cui era già abituato a farlo.

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Attualmente, la gamma brasiliana si articola nelle varianti “Like” e “Trekking”, entrambe equipaggiate con il motore 1.0 Firefly. Per entrambe le versioni, Fiat offre di serie il controllo della stabilità e della trazione, l’ABS, il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici e l’assistenza alla partenza in salita. Quest’ultima si rivela utile anche nelle situazioni di guida quotidiane, come ad esempio quando si esce da un parcheggio in pendenza o si riparte nel traffico lungo una rampa.

Con il model year 2026, Fiat è tornata a lavorare sull’abitacolo. Le modifiche si notano appena ci si siede al posto di guida, dove sono cambiati il volante e il quadro strumenti. Entrambe le versioni hanno il servosterzo elettrico, il volante regolabile in altezza e la possibilità di regolare l’altezza del fascio dei fari.