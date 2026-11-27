Come si comporta la guida assistita quando l’asfalto scompare? È questo l’interrogativo che ha guidato Jeep e Momenta nello sviluppo di un sistema progettato anche per percorsi su fango, sabbia e neve. Le due aziende avevano annunciato la loro collaborazione a settembre. Il 25 novembre, durante la presentazione del programma Jeep+ a Guangzhou, ne hanno illustrato le capacità in ambito fuoristrada e hanno fissato al 2027 l’avvio della produzione del primo modello che ne sarà dotato.

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Una nuova Jeep con Dongfeng: come funzionerà la guida assistita in fuoristrada?

In città, in autostrada e durante le manovre di parcheggio, il sistema garantirà le consuete funzioni di assistenza per l’uso stradale. La componente dedicata al fuoristrada dovrà invece gestire percorsi privi di segnaletica, dove l’aderenza può variare drasticamente nel giro di pochi metri. Una delle soluzioni allo studio consiste nel modulare la pressione frenante su ogni singola ruota.

Su un terreno fangoso o innevato, ad esempio, il sistema potrebbe sfruttare questa funzionalità per stabilizzare il veicolo durante una frenata automatica. A bassa velocità, potrebbe inoltre aiutare l’auto a manovrare in spazi più ristretti. Resta ancora da definire in quali condizioni precise al conducente sarà consentito utilizzare tali funzioni.

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Il sito produttivo era già stato individuato a maggio. L’accordo tra Stellantis e Dongfeng prevede che, a partire dal 2027, due modelli fuoristrada Jeep vengano prodotti a Wuhan. Il programma comporta un investimento di oltre 8 miliardi di yuan (circa un miliardo di euro), di cui circa 130 milioni a carico di Stellantis. A settembre è stato siglato un accordo anche con Momenta, che riguarda pure i futuri modelli Peugeot.

L’architettura R7 fungerà da base comune per i sistemi di assistenza e, già all’epoca, l’Europa figurava tra i mercati di riferimento. Inoltre, Jeep ha dato il via libera al design. Il marchio americano ha definito lo stile e le specifiche del veicolo, mentre la piattaforma è sviluppata in collaborazione con Dongfeng.

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Fabio Catone, responsabile del brand per l’Europa, lo ha descritto come una Jeep a tutti gli effetti. Le prime indiscrezioni parlano di una carrozzeria dalle linee spigolose e di un frontale caratterizzato dalle tipiche sette feritoie. Potrebbe trattarsi del SUV di segmento D menzionato nel piano FaSTLAne 2030, con una lunghezza di circa 4,8 metri, pensato per posizionarsi al di sopra della Compass. Il legame tra questi due progetti resta tuttavia ancora da confermare.

Per la Cina si parla di un debutto nel 2027, con versioni elettriche e ibride plug-in. Per l’Europa il 2028 è ancora un’ipotesi. Restano aperte anche la scelta dei motori e la disponibilità delle funzioni di assistenza in fuoristrada sui modelli destinati ai clienti europei. La piattaforma può accogliere più tipi di propulsione e, per ora, Jeep non prevede una versione con range extender.

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A Guangzhou Jeep ha parlato anche di come intende vendere le sue auto in Cina. L’obiettivo è superare 160 concessionarie in 130 città entro la fine del 2027, per poi arrivare a oltre 220 in 175 città entro il 2028. In concessionaria ci saranno sia modelli costruiti in Cina sia vetture importate. La produzione locale ripartirà dopo la chiusura della joint venture con GAC nel 2022. Il primo capitolo risale al 1985, quando Beijing Jeep iniziò ad assemblare la Cherokee.