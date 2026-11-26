Nel 2026, Fiat ha già venduto oltre mezzo milione di veicoli in Brasile. Al 24 novembre, il marchio contava 506.021 unità, tra auto, pick-up e veicoli commerciali leggeri, con un vantaggio di 82.819 vendite rispetto al secondo classificato. Con un margine simile e a poco più di un mese dalla fine dell’anno, Fiat ha annunciato che chiuderà al primo posto nel mercato brasiliano per il sesto anno consecutivo. E, sempre per il sesto anno di fila, il veicolo più venduto nel Paese è il pick-up Fiat Strada.

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Fiat Strada supera le 150.000 vendite in Brasile

Da gennaio al 24 novembre, Strada ha superato la soglia delle 150.000 unità. In altre parole, circa tre veicoli su dieci venduti da Fiat in Brasile sono modelli Strada. La tipologia di pick-up compatto ne spiega il motivo: il cassone è utile per il trasporto di attrezzi o merci, mentre le dimensioni contenute consentono di utilizzare lo stesso veicolo per gli spostamenti quotidiani.

Ciò che colpisce, osservando la classifica, è che Fiat riesce a raggiungere un volume quasi equivalente sommando i dati di due utilitarie. La Argo occupa il terzo posto con 86.941 vendite, mentre la Mobi chiude la top 10 con 60.888 immatricolazioni. Insieme, sfiorano le 148.000 unità. Da un lato troviamo quindi un pick-up, utilizzato principalmente per lavoro; dall’altro, due vetture compatte pensate per rispondere a esigenze diverse. Tutti e tre i modelli hanno contribuito ad ampliare il distacco che Fiat ha accumulato rispetto al secondo marchio sul mercato.

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Per celebrare il primo posto dello Strada, Fiat ha puntato sul calcio. In collaborazione con Globo, il marchio metterà in palio un esemplare del pick-up durante la 37ª giornata del campionato brasiliano. I partecipanti potranno scegliere la propria squadra e il punteggio ottenuto dalle formazioni sul campo determinerà l’esito della promozione.

Federico Battaglia, responsabile dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America, ha attribuito questo sesto successo consecutivo al lavoro del team, alla fiducia dei clienti e alla varietà dell’offerta. Secondo il dirigente, la sicurezza, l’efficienza e la versatilità dei modelli figurano tra i punti di forza che hanno permesso a Fiat di distinguersi. Battaglia ha precisato che il marchio continuerà a far evolvere la propria gamma per soddisfare le aspettative dei clienti brasiliani.

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Fiat sottolinea inoltre il ruolo svolto dalla sua rete di concessionari, che segue i clienti dalla vendita fino alla manutenzione, e dalla sua infrastruttura industriale locale. Questi due elementi sostengono un’offerta che comprende city car, pick-up e veicoli commerciali; categorie che, in Brasile, rispondono a esigenze di acquisto e utilizzo estremamente diversificate.