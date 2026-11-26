Stellantis vuole vendere Brampton, Ottawa vuole impedirglielo e in mezzo ci sono più di duemila operai a casa. La ministra dell’Industria canadese Mélanie Joly si dice “convinta” che una soluzione si troverà, ma intanto lo stabilimento dell’Ontario, destinato all’azienda di difesa Roshel, è diventato un campo di battaglia tra governo federale, Ontario, Stellantis e il sindacato Unifor.

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Martedì sera c’è stato un altro incontro con i negoziatori del gruppo, definito “produttivo”. Funzionari federali e provinciali sono rimasti a Toronto per tenere aperto il tavolo. Joly ha parlato di “ricerca di soluzioni” e ha messo in chiaro una cosa: non si tratta in pubblico. Se Ottawa sia pronta a comprarsi la fabbrica per poi restituirne un pezzetto a Stellantis, per esempio, resta materia da non commentare.

La ministra incolpa i dazi americani, e la cronologia le dà una mano. Il programma di riattrezzamento di Brampton era partito all’inizio del 2024. Nel febbraio 2025, un mese dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e l’arrivo delle tariffe sull’import canadese, Stellantis ha congelato la produzione della Jeep Compass e l’ha spostata in Illinois. Si è arrivati così con oltre 2.000 licenziamenti e una fabbrica chiusa a tempo indeterminato.

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Con l’accordo del 2022 Ottawa si era impegnata a mettere fino a 529 milioni di dollari per convertire Brampton e Windsor all’elettrico. Il governo ha notificato a Stellantis un avviso di inadempimento dato che la Compass è sparita, non c’è nessun modello sostitutivo, nessuna produzione, con l’impianto chiuso. Trenta giorni per rimediare, altrimenti rimborso totale o parziale dei fondi, interessi compresi. La risposta del gruppo? Restituirà 24 milioni.

Il premier dell’Ontario Doug Ford, dati Stellantis alla mano, ricorda che tenere in piedi un impianto fermo costa circa 135 milioni di dollari l’anno. Argomento che il costruttore userà volentieri per spiegare perché vendere.

Roshel promette oltre 2.000 posti di lavoro a produzione avviata, con priorità ai lavoratori licenziati. La chiusura della compravendita è attesa a metà dicembre. Il tempo per trovare un’intesa, quindi, si accorcia.

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Intanto la tensione si sposta in tribunale. Stellantis ha fatto causa a Unifor, accusandola di ostacolare la valutazione ambientale legata alla vendita: secondo l’azienda, i sindacalisti avrebbero impedito fisicamente l’accesso ai locali alla società di consulenza Pinchin, incaricata da Roshel dal 9 novembre. Accuse ancora tutte da vagliare in aula.

La presidente di Unifor Lana Payne giura che tutte le parti vogliono continuare a dialogare e che sul tavolo sono arrivate “proposte sostanziali”, pur senza passi indietro di Stellantis sulla vendita.