La Jeep Avenger Marvel Special Edition debutta in Brasile, dove sarà ordinabile dal 1° dicembre in tutta la rete Jeep al prezzo di 157.990 reais brasiliani. La serie speciale sarà prodotta in 400 esemplari, tutti con carrozzeria rossa. L’arrivo nelle concessionarie è previsto per il 16 dicembre, in concomitanza con l’uscita brasiliana del nuovo film degli Avengers. È il modo scelto da Jeep per celebrare la collaborazione con Marvel e dare alla sua crossover compatta una versione riconoscibile già da lontano.

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Jeep Avenger Marvel Special Edition, cosa cambia nella serie per il Brasile

Il dettaglio più evidente è l’adesivo sul cofano, che riunisce i simboli degli Avengers, dei Fantastici Quattro, degli X-Men e di Black Panther. Gli stessi motivi si ritrovano su un emblema in rilievo sulla fiancata, mentre sul montante posteriore campeggia la “A” degli Avengers. A completare l’estetica della carrozzeria contribuiscono un tetto apribile, cerchi scuri da 18 pollici con un dettaglio Jeep al centro e alcuni tocchi di rosso sul paraurti.

Nell’abitacolo, il rosso ritorna soprattutto nelle cuciture dei sedili e dei pannelli delle portiere. Sui poggiatesta è ricamata la «A» degli Avengers, mentre sulle portiere compare la scritta «Heroes Assemble». Il cruscotto grigio porta la firma «Jeep and Marvel». Anche i tappetini riprendono i quattro simboli del cofano, questa volta su un’etichetta accanto alle cuciture rosse.

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Sotto il cofano si trova il motore turbo T200, abbinato a un sistema mild-hybrid a 12 volt e a un cambio automatico a sette rapporti. La dotazione comprende fari a matrice di LED, una telecamera a 360 gradi e due schermi, uno per il quadro strumenti digitale e l’altro per il sistema multimediale, che insieme raggiungono una diagonale complessiva di oltre 20 pollici. Inoltre, ChatGPT è integrato nelle funzionalità del veicolo.

Sul fronte della sicurezza, l’Avenger Marvel adotta un pacchetto di assistenza alla guida di livello 2. Tra i dispositivi ci sono il cruise control adattivo e il mantenimento della corsia, che aiutano a gestire la distanza dal veicolo che precede e la posizione in carreggiata. La frenata automatica d’emergenza si avvale invece di un radar e di una telecamera.

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Il calendario prevede dunque due date per i clienti brasiliani. A partire dal 1° dicembre, sarà possibile prenotare uno dei 400 esemplari presso qualsiasi concessionaria Jeep nel Paese. Dal 16 dicembre, data di uscita nelle sale del film “Avengers”, l’edizione speciale arriverà inoltre negli showroom.