A settembre Stellantis ha pagato l’energia 287 euro al megawattora nei suoi stabilimenti, contro i 183 euro dello stesso mese dell’anno precedente. È il dato che Emanuele Cappellano, responsabile dell’Europa allargata del gruppo, ha portato all’assemblea dell’Anci a Verona per spiegare quanto sia diventato difficile tenere in attività le fabbriche italiane. L’aumento sfiora il 57% e, secondo il dirigente, allarga un divario già pesante con altri Paesi. Ai sindaci Cappellano ha chiesto di lavorare con le imprese per ridurre i costi dell’energia e accelerare le autorizzazioni per gli impianti.

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Stellantis conferma gli impegni in Italia e chiede regole più flessibili all’UE

Emanuele Cappellano ha ricordato che, nei prossimi cinque anni, il gruppo destinerà oltre 5 miliardi di euro alla ricerca e allo sviluppo. Ai 14 modelli attualmente prodotti in Italia se ne aggiungeranno altri nove entro il 2030. A ciò si sommano gli acquisti presso fornitori italiani, che ammontano a oltre 7 miliardi di euro l’anno.

Mantenere tali impegni, ha spiegato, è diventato più complesso: il conflitto in Medio Oriente ha fatto lievitare i costi, la presenza di auto importate sul mercato europeo è in crescita e la transizione verso l’elettrico richiede risorse supplementari. Per Cappellano, garantire la continuità produttiva in Italia rappresenta ormai una sfida quotidiana.

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Quanto alle bollette energetiche, il dirigente ha espresso apprezzamento per le iniziative del governo, in particolare per il cosiddetto “Decreto Bollette”, auspicando al contempo l’adozione di misure che consentano una riduzione duratura dei costi dell’energia.

Stellantis sta inoltre lavorando a progetti per la produzione di energia da fonti fotovoltaiche e biometano in alcuni siti. Tuttavia, secondo Cappellano, le procedure amministrative possono allungare le tempistiche, far lievitare i costi e, in certi casi, impedire la realizzazione degli impianti. Da qui la proposta di un patto tra imprese, istituzioni ed enti locali, volto a tutelare gli investimenti e l’occupazione, riducendo al contempo le emissioni nelle aree urbane.

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D’altro canto, i segnali provenienti da Bruxelles sono giudicati promettenti da Cappellano. Le discussioni riguardano gli obiettivi di emissione di CO₂ e il principio del «Made in Europe». Secondo il dirigente, le posizioni condivise da alcuni Stati membri e dai principali gruppi parlamentari potrebbero consolidarsi entro la fine dell’anno. Se il confronto proseguirà in questa direzione, il settore potrebbe disporre di un nuovo quadro normativo entro la primavera del 2027. Per quanto riguarda l’Italia, Cappellano ha indicato due priorità: una transizione con tempistiche sostenibili per i veicoli commerciali e misure a sostegno delle auto di piccole dimensioni prodotte in Europa, due categorie di particolare rilevanza per gli stabilimenti italiani.

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A Mirafiori, intanto, il reparto carrozzeria sarà nuovamente interessato dalla cassa integrazione dall’1 al 4 dicembre. Igor Albera, del sindacato Fim-Cisl (Torino e Canavese), ha denunciato la mancanza di indicazioni chiare sui volumi produttivi per la fine dell’anno e i primi mesi del 2027, sottolineando che i lavoratori interinali restano i più esposti. La Fiom di Torino ha reso noto che i rappresentanti sindacali non hanno firmato il verbale dell’incontro di consultazione. Al centro del disaccordo vi è la richiesta che le ferie e i permessi continuino a maturare anche durante i periodi di sospensione dell’attività, al fine di attenuarne l’impatto sulla retribuzione.

Gianni Mannori, responsabile della Fiom a Mirafiori, ha contestato la motivazione addotta, che fa riferimento a difficoltà nell’approvvigionamento di componenti. A suo avviso, il vero problema risiede nelle vendite della Fiat 500 ibrida, giudicate insufficienti a sostenere i volumi produttivi dello stabilimento. Il segretario generale della Fiom, Samuele Lodi, ha chiesto l’assegnazione di un secondo modello a Mirafiori, con una linea di montaggio dedicata. Secondo il sindacato, sarebbe proprio la disponibilità di una seconda linea a consentire un incremento della produzione nel sito torinese.