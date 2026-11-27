A Mirafiori, la produzione è ripresa il 23 novembre, dopo cinque settimane consecutive di ricorso alla cassa integrazione. Ora, nel calendario è già prevista una nuova sospensione: Stellantis ha informato i sindacati che i reparti di carrozzeria rimarranno fermi da martedì 1° a venerdì 4 dicembre. Di conseguenza, nella prima settimana del mese, il lunedì rischia di essere l’unico giorno lavorativo. Restavano ormai solo due settimane di produzione prima delle festività di fine anno; questo nuovo stop accorcia ulteriormente tale calendario.

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Mirafiori: la questione dei volumi della 500 ibrida e dei 400 contratti in scadenza

I sindacati hanno deciso, ancora una volta, di non firmare l’accordo scaturito dall’esame congiunto. Il punto di disaccordo riguarda la maturazione dei diritti a ferie e permessi durante il periodo di sospensione. Negli ultimi anni, il conteggio di tali diritti aveva consentito di attenuare le perdite salariali legate alla cassa integrazione. Igor Albera, segretario della Fim-Cisl di Torino e Canavese, ha denunciato l’incessante alternanza tra riprese e interruzioni della produzione. La situazione è resa ancora più delicata dalla scadenza, a dicembre, dei contratti di 400 lavoratori interinali, assunti durante la fase di riavvio dei reparti di carrozzeria.

In occasione dei precedenti stop, Stellantis aveva addotto difficoltà nell’approvvigionamento di alcuni componenti. Gianni Mannori, responsabile della Fiom a Mirafiori, attribuisce invece il calo dell’attività principalmente all’andamento delle vendite della Fiat 500 ibrida e chiede l’assegnazione di un secondo modello allo stabilimento. L’annuncio di questo stop è giunto mentre Emanuele Cappellano, responsabile della regione “Europa allargata” del gruppo, stava intervenendo davanti all’assemblea dell’Anci a Verona, parlando delle difficoltà incontrate nel garantire la continuità produttiva in Italia.

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Il 2026 è iniziato con l’inserimento di nuovo personale e, a marzo, con l’avvio di un secondo turno. Nei primi nove mesi, dalle linee di produzione sono usciti 46.323 veicoli, contro i 18.450 dello stesso periodo del 2025. Questo incremento del 151,1% resta tuttavia ben al di sotto delle aspettative formulate a inizio anno. L’obiettivo di 100.000 unità annue, previsto da Stellantis per la sola versione ibrida della 500, appare fuori portata. Allo stesso modo, il volume complessivo di 60.000 veicoli, inclusa la versione elettrica, ipotizzato dai sindacati sembra difficile da raggiungere. Il bilancio finale potrebbe attestarsi, in definitiva, al di sotto della soglia delle 55.000 unità.

Per quanto riguarda lo stabilimento meccanico, la situazione è diversa. Il sito, oggetto di un investimento di circa 60 milioni di euro, lavora a pieno ritmo. Oltre a componenti destinati ai modelli Panda e 500, vi si producono cambi automatici elettrificati (eDCT) destinati alla rete europea di Stellantis. Poche settimane fa, lo stabilimento ha celebrato la produzione del suo milionesimo cambio.

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Dei circa 1.500 dipendenti che vi lavorano, 800 sono impiegati nella produzione di trasmissioni elettrificate. L’attività è organizzata su venti turni settimanali ed è in corso l’assunzione di ulteriore personale. Le precedenti sospensioni dell’attività avevano interessato anche i siti di Special Vehicle, Rg Premium, Drosso, Rivalta e Maserati.