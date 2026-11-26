Quando un’auto è coinvolta in un incidente e riporta la rottura di un faro, il costo del ricambio può incidere pesantemente sul preventivo, soprattutto se il veicolo ha già qualche anno. Da novembre, Stellantis ha aggiunto al catalogo Eurorepar oltre 140 nuovi proiettori anteriori, compatibili con 37 modelli. L’Italia figura tra i nove mercati di lancio, insieme ad Austria, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito. A partire da dicembre, l’offerta sarà gradualmente estesa ad altri Paesi europei e il catalogo Eurorepar dedicato alle riparazioni post-incidente supererà i 500 codici di ricambio.



Advertisement

Stellantis arricchisce il catalogo Eurorepar e riduce i listini Mopar

Questi proiettori si aggiungono a paraurti, calandre, parafanghi e calotte degli specchietti retrovisori, introdotti nel corso del 2024. Si tratta, in ogni caso, di componenti che possono rientrare nello stesso preventivo in seguito a un urto. Questa offerta multimarca è rivolta alle officine e alle carrozzerie che operano su veicoli con almeno tre anni di anzianità. Per verificare la disponibilità di un faro per uno specifico veicolo, i riparatori possono rivolgersi alle reti distributive di Stellantis, in particolare a Distrigo, che forniscono anche indicazioni sulle condizioni tariffarie in vigore in ciascun mercato.

Secondo Francesco Abbruzzesi, responsabile “Parts & Services” di Stellantis per la regione Europa allargata, la decisione di ampliare il catalogo è legata all’aumento dell’età media del parco circolante. Quando il valore di un veicolo diminuisce, cambia anche l’incidenza del costo della riparazione sul budget del proprietario. Abbruzzesi ha spiegato che Stellantis intende offrire una maggiore scelta ai professionisti, consentendo loro di proporre un intervento adeguato alla marca, all’età e allo stato del veicolo. Lo stesso ragionamento si applica alle compagnie assicurative, che devono valutare il costo della riparazione in rapporto al valore del veicolo.

Advertisement

Un’altra novità riguarda chi desidera continuare a utilizzare ricambi originali Mopar su modelli la cui produzione è cessata. A partire da metà 2026, Stellantis ha ridotto, in media di oltre il 35%, i prezzi di vendita consigliati per più di 1.400 codici prodotto, con ribassi che arrivano fino al 40% su alcuni componenti. Tale misura interessa circa 30 modelli e riguarda una selezione di elementi di carrozzeria, cristalli e componenti del sistema di illuminazione.

Stellantis

Per una carrozzeria, queste due iniziative intervengono in fasi diverse di uno stesso intervento. Con Eurorepar, aumenta il numero di codici relativi ai fari disponibili a catalogo. Con Mopar, per determinati modelli e componenti, cambia il prezzo di riferimento utilizzato come base per la formulazione di un preventivo che prevede l’impiego di ricambi originali. L’impatto concreto si manifesterà in occasione di ogni singolo intervento, quando il riparatore potrà verificare il codice esatto, la disponibilità del ricambio e il prezzo applicato dalla rete nel proprio mercato locale.