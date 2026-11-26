Nel 1993, per sostituire la Uno, Fiat affidò a Giorgetto Giugiaro il compito di disegnare la Punto. Uno dei dettagli più riconoscibili riguardava il posteriore. I fanali salivano lungo i montanti, lasciando libero il portellone. La prima serie fu costruita in circa 3,5 milioni di esemplari. Nel 1999 arrivò la seconda generazione e nel 2005 toccò alla Grande Punto, che portò la stessa formula su una carrozzeria più grande. L’ultima uscì dallo stabilimento di Melfi intorno alla metà del 2018. Da allora quel nome manca dalla gamma, ma continua a tornare ogni volta che si parla di futuri modelli del marchio torinese.

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Nuova Fiat Punto, dalle parole di Belloni alla cinque porte immaginata da Ciampi

Al Salone di Parigi, Arnaud Belloni ha spiegato perché vorrebbe vedere il ritorno della Punto. Secondo il direttore generale di Fiat, l’uscita di scena di modelli come la Punto e la Ford Fiesta ha lasciato più spazio alla Renault Clio. Il suo ragionamento si concentra quindi sullo spazio che una berlina a cinque porte tradizionale potrebbe ancora occupare in Europa. Per quanto riguarda lo stile, Belloni ha anche fornito un’indicazione, escludendo qualsiasi approccio “neo-retrò”. Un ritorno resta ipotizzabile; tuttavia, Fiat deve ancora confermare il progetto industriale e, di conseguenza, la data di lancio.

Parallelamente, il designer digitale indipendente Tommaso Ciampi ha immaginato una nuova Fiat Punto avvalendosi dell’intelligenza artificiale. Si tratta di una berlina a cinque porte dal profilo ribassato, caratterizzata da una tonalità metallizzata a metà tra il grigio e il bronzo. Di profilo, il tetto digrada leggermente verso lo spoiler, mentre la linea dei finestrini risale in prossimità del montante posteriore. Le maniglie delle porte sono in tinta con la carrozzeria, mentre gli ampi cerchi scuri, caratterizzati da cinque razze larghe, richiamano il colore nero dell’inserto situato alla base delle portiere.

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All’anteriore, i proiettori hanno un design affusolato e sono collegati da una linea luminosa che corre sopra il pannello recante la scritta “Fiat”. Il paraurti integra una presa d’aria nella parte inferiore, affiancata da due aperture verticali laterali. È tuttavia al posteriore che la visione di Ciampi emerge con maggiore chiarezza: al posto dei gruppi ottici che si sviluppano lungo i montanti, il render presenta una fascia rossa che attraversa il portellone, curvando verso il basso alle estremità. Il lunotto inclinato e lo spoiler completano una coda corta. Della storica Punto, ciò che rimane è innanzitutto l’essenza di un’utilitaria compatta, con proporzioni riconoscibili ancor prima di leggerne il nome.