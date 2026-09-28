Stellantis punta sulla guida autonoma: accordo con Momenta per Peugeot e Jeep

Stellantis mette un altro tassello nella propria strategia sulla guida assistita e autonoma. Il gruppo ha scelto di lavorare con Momenta, azienda cinese specializzata nei sistemi di guida intelligente, attraverso Dongfeng Stellantis Automotive Technology. L’accordo è stato firmato il 24 settembre a Shanghai e riguarderà in particolare i futuri modelli Peugeot e Jeep. La cosa interessante è che il progetto non nasce soltanto per il mercato cinese: le tecnologie sviluppate insieme dovrebbero arrivare anche sulle vetture destinate all’Europa e ad altri mercati internazionali.

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Stellantis e Momenta preparano i futuri Peugeot e Jeep

La base tecnica sarà il modello globale R7 di Momenta, ma non si tratterà di prendere un pacchetto già pronto e montarlo indistintamente su tutte le auto. Al contrario, il lavoro servirà proprio a cucire questi sistemi sulle caratteristiche dei diversi modelli, cercando di mantenere ben distinto il carattere di Peugeot e quello di Jeep.

Nel caso di Jeep, per esempio, l’attenzione sarà rivolta anche a tutto ciò che riguarda l’utilizzo fuori dall’asfalto. I sistemi di assistenza dovranno quindi lavorare bene senza snaturare quella sensazione di controllo che il marchio vuole mantenere anche sui terreni più difficili. Per Peugeot, invece, il lavoro sarà più legato alla guida su strada, alla precisione dello sterzo e alla fluidità delle reazioni.

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La collaborazione andrà oltre la semplice presenza di telecamere, radar e sensori. Momenta e DSAT interverranno anche sulla messa a punto di sterzo, freni e risposta del gruppo propulsore, in modo da far lavorare tutta l’elettronica in maniera più naturale. L’obiettivo è evitare che gli ADAS sembrino qualcosa di aggiunto sopra il resto dell’auto, rendendoli invece parte integrante del comportamento della vettura.

I primi modelli sviluppati attraverso questo accordo dovrebbero arrivare a partire dal 2027. Si parlerà di veicoli elettrificati di nuova generazione, con versioni completamente elettriche e ibride plug-in.

Il progetto guarda inoltre più avanti rispetto ai sistemi di assistenza oggi più comuni. Nella collaborazione rientra anche lo sviluppo di tecnologie di guida autonoma di Livello 3, capaci in determinate situazioni di occuparsi direttamente della guida, sempre entro condizioni ben precise.

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Per Stellantis è una collaborazione importante perché mette insieme la propria esperienza nella progettazione delle vetture con il know-how sviluppato da Momenta nel campo del software e dell’intelligenza applicata all’auto.

Momenta, intanto, sta crescendo molto velocemente. Nei primi sei mesi del 2026 le sue tecnologie sono state installate su circa 321.000 nuovi veicoli, con un aumento dell’83,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025. Alla fine di giugno le installazioni complessive avevano già superato un milione di vetture, distribuite su 105 modelli e 26 costruttori diversi.