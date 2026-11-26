Confermando ufficialmente con un comunicato il Maserati Day del prossimo 10 dicembre, il marchio del Tridente ha scelto di mettere in primo piano il proprio emblema. Il resto dell’immagine lascia solo intravedere le forme di quello che sembra essere un’automobile. Maserati ha diffuso questo scatto pochi giorni prima della presentazione della sua strategia di prodotto, prevista per il 10 dicembre a Modena, senza tuttavia associarlo a un nome o a una scheda tecnica. Dopo mesi di speculazioni su possibili alleanze e nuovi modelli, il brand fornisce così un primo indizio visivo. Resta da capire se si tratti di un veicolo unico o del linguaggio stilistico che verrà declinato su diversi modelli Maserati.

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Maserati Day: cosa sappiamo del teaser e delle potenziali alleanze

Finora, l’indicazione più concreta arriva da Stellantis che, durante il suo Investor Day, ha fatto riferimento a due nuovi modelli del segmento E destinati ad ampliare la gamma del Tridente. Tali dichiarazioni hanno alimentato le ipotesi riguardo a un’erede del Levante e a una nuova Quattroporte. Questi due nomi offrono un’idea dei segmenti in cui Maserati potrebbe riposizionarsi: quello dei grandi SUV e quello delle berline di prestigio. L’immagine lascia aperte entrambe le possibilità, così come quella che possa trattarsi di una concept car pensata per anticipare lo stile dei futuri veicoli.

Sul fronte industriale, negli ultimi mesi sono circolate voci, smentite più volte, circa una possibile cessione del marchio. Le indiscrezioni più recenti parlano di una collaborazione con Huawei e JAC. Secondo informazioni diffuse in Cina, Huawei si occuperebbe del sistema di infotainment e del software basato su HarmonyOS, mentre JAC contribuirebbe all’ingegnerizzazione del veicolo, allo sviluppo del telaio e alla produzione. Il sito produttivo in questione sarebbe quello di Maextro, situato a Hefei, nella provincia dell’Anhui.

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Maserati, dal canto suo, si occuperebbe della definizione dello stile. Il gruppo deve ancora confermare l’esistenza di un tale accordo, così come la ripartizione dei compiti che ne deriverebbe. Antonio Filosa ha fornito alcune anticipazioni sulle priorità: l’amministratore delegato di Stellantis ha dichiarato che Maserati «deve cambiare registro», riferendosi sia ai prodotti che al modo in cui vengono presentati al pubblico.

Ha inoltre precisato che l’ingegneria rimarrà italiana, pur ammettendo la possibilità di un contributo da parte di partner, e che il design manterrà un’identità profondamente italiana. È proprio su questo punto che il teaser si fa interessante: se il progetto visibile nella foto prefigura effettivamente la futura gamma, potremo scoprire, a Modena, come tali intenzioni si traducano concretamente nelle proporzioni e nelle linee di un veicolo.

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La presentazione avrà inizio alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta sul sito di Stellantis. Oltre a svelare cosa si cela attorno al Tridente fotografato in primo piano, l’evento permetterà di capire quale dei due nuovi modelli arriverà per primo, quale ruolo avranno eventuali partner e quanto tempo bisognerà attendere prima di vedere le prossime Maserati su strada.