Al tenente Colombo bastava scendere dalla sua Peugeot 403 Cabriolet per essere riconosciuto, ancor prima di proferire parola. La carrozzeria segnata dal tempo sembrava fatta su misura per il detective interpretato da Peter Falk, con il suo impermeabile stropicciato e l’aria distratta, riusciva sistematicamente a farsi sottovalutare. Decenni più tardi, quella stessa Peugeot è tornata sul grande schermo, sotto una luce completamente diversa. Nel film Ferrari di Michael Mann, uscito nel 2023, Adam Driver, nel ruolo di Enzo Ferrari, guida una 403 berlina. Questa scelta sottolinea la passione del «Drake» per le auto francesi e rivela un aspetto poco noto della sua vita, lontano dai circuiti.

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Peugeot al cinema: dagli inseguimenti di Taxxi al cameo di Kimi Antonelli



Nel 1998, la Peugeot 406 ha ricoperto due ruoli ben distinti. In Taxxi, appare nelle vesti di una berlina bianca trasformata in un taxi pronto per gli inseguimenti, con cui Daniel sfreccia per le strade di Marsiglia. Il veicolo è diventato uno dei simboli della saga, per poi passare il testimone alla 407 a partire dal quarto capitolo. Nello stesso anno, in Ronin, una 406 3.0 V6 è protagonista di una corsa sfrenata per le vie di Parigi, al fianco di Robert De Niro e Jean Reno. Il thriller di John Frankenheimer vede inoltre la presenza di tre Peugeot 605 in un’altra sequenza d’azione.

Molto prima di queste berline, Luc Besson aveva già messo in risalto una Peugeot 205 GTI da 105 CV nel film Subway. In questo film con Christopher Lambert, la piccola vettura sportiva è protagonista di un inseguimento nella Parigi degli anni ’80. Due versioni della 205 riappaiono in seguito nel cinema italiano con Veloce come il vento (2016), film di Matteo Rovere interpretato da Stefano Accorsi e Matilda De Angelis. La 205 T16 e la 205 GTI 1.9 fanno parte dell’universo delle corse automobilistiche in cui si muovono i protagonisti. Nella scena della piscina si può scorgere anche un giovanissimo Kimi Antonelli; all’epoca delle riprese aveva nove anni e figurava tra i bambini accompagnati dal personaggio interpretato da Accorsi.

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Sul piccolo schermo, oltre alla 403 del tenente Colombo, un’altra Peugeot ha fatto diverse apparizioni. Si tratta della 504, presente in versione Coupé nella serie Questo nostro amore, con Neri Marcorè e Anna Valle, e in versione V6 nella serie francese Cherif. Inoltre, Gigi Proietti ne guidava una variante Cabriolet nella fiction della Rai Una pallottola nel cuore.

Oggi, Peugeot prosegue il suo legame con il cinema, anche dietro le quinte. Per il 2026, il marchio ha scelto Alessandro Borghi come ambasciatore italiano per “The Lion Takes the Stage”, un progetto che si inserisce nel solco della sponsorizzazione della Mostra del Cinema di Venezia e del “Peugeot Award”.

Con “Keep Rolling 2027”, iniziativa realizzata in collaborazione con AIR3 e Filmland Stories, il brand mette a disposizione 25.000 euro, oltre a un supporto tecnico e logistico, per trasformare un’idea in un cortometraggio. Per il progetto selezionato, la tappa successiva sarà la Mostra del Cinema di Venezia 2027.