Stellantis ha avviato la produzione del motore Multijet 2.2 a Cordoba. Il nuovo impianto Stellantis di Ferreyra può produrre fino a 100.000 motori 2.2 Multijet all’anno. Il gruppo lo ha inaugurato in occasione dei trent’anni del complesso industriale argentino, con un programma che guarda già oltre il mercato nazionale. Secondo le stime dell’azienda, nel primo anno più del 70% della produzione sarà destinato all’esportazione, soprattutto verso Brasile e Uruguay. Una parte dei motori rimarrà tuttavia a Córdoba, dove Stellantis ha investito anche nei pick-up Fiat Titano e Ram Dakota.

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Stellantis: cosa cambia con la produzione del 2.2 Multijet a Córdoba

Lo stabilimento motori rientra in un investimento complessivo di 385 milioni di dollari nel sito di Córdoba. Tale cifra include anche lo sviluppo dei due pick-up e illustra come il gruppo stia riorganizzando le proprie attività a Ferreyra. La produzione di motori diesel all’interno dello stesso complesso in cui vengono sviluppati nuovi veicoli consente di avvicinare due anelli della catena industriale. Inoltre, la capacità produttiva prevista permette di rifornire altri stabilimenti sudamericani, dove lo stesso motore equipaggia autovetture e veicoli commerciali di diversi marchi.

Tra i modelli che saranno dotati del 2.2 Multijet prodotto in Argentina figurano il Fiat Toro, il Ram Rampage e il Jeep Commander. Il motore è destinato anche ai modelli Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer e Fiat Scudo. È proprio questa varietà di modelli a spiegare perché la maggior parte della produzione verrà esportata fin dal primo anno. Su un’unica linea verranno realizzati motori destinati tanto ai pick-up quanto ai SUV o ai furgoni, creando così una rete che lega più strettamente Córdoba agli altri stabilimenti del gruppo nella regione.

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Durante l’inaugurazione, Herlander Zola, presidente di Stellantis Sud America, ha sottolineato che lo stabilimento di Ferreyra è l’unico in Argentina dedicato esclusivamente alla produzione di motori. Ha poi affrontato il tema della competitività, ricordando che negli ultimi anni il gruppo ha perso quote di mercato, riconquistarle richiederà uno sforzo che coinvolgerà l’intera catena di fornitura.

Zola ha auspicato l’adozione di regole trasparenti che favoriscano gli investimenti, l’integrazione tra i paesi della regione e la concorrenza. Il progetto coinvolge dieci fornitori argentini e, secondo le previsioni di Stellantis, dovrebbe generare oltre 400 posti di lavoro diretti e indiretti, tra il sito produttivo e le attività correlate.

Per Martín Zuppi, presidente di Stellantis Argentina, questa apertura giunge in un momento cruciale per lo stabilimento. Il complesso è operativo dal 1996 e, da allora, ha prodotto oltre 1,5 milioni di veicoli. Zuppi ha citato tre modelli che simboleggiano il legame tra il sito e il mercato argentino: la Fiat Palio, la Siena e, più recentemente, la Cronos.

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Questi veicoli hanno accompagnato generazioni di automobilisti nel Paese. Con il motore Multijet, lo stabilimento di Ferreyra assume una nuova dimensione, anche per gli acquirenti di veicoli Stellantis al di fuori dell’Argentina: un motore prodotto a Córdoba potrà infatti trovarsi sotto il cofano di un veicolo assemblato e venduto altrove.

Negli ultimi tre anni, il complesso ha beneficiato di investimenti superiori a un miliardo di dollari. La nuova linea di produzione, altamente automatizzata, rientra nella strategia FaSTLAne 2030, attraverso la quale Stellantis mira a ottimizzare l’utilizzo dei propri siti industriali e a coordinare la produzione su scala regionale. Per Ferreyra, la prima sfida sarà quella dell’approvvigionamento: ai motori destinati ai modelli Titano e Dakota si aggiungeranno quelli previsti per altri veicoli del gruppo, con il Brasile e l’Uruguay a rappresentare i principali sbocchi per l’esportazione.