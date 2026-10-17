Nuova Levante e Quattroporte rivoluzionata: Maserati svelerà il suo futuro a dicembre

Maserati non ha presentato alcuna novità al Salone dell’Auto di Parigi, ma il terreno è pronto per uno sguardo al suo futuro, previsto per dicembre a Modena. Secondo Auto Express, Stellantis svelerà un piano strategico accompagnato da concept car pensata per delineare la direzione della futura gamma di prodotti. Al centro di questa strategia figurano il ritorno nel segmento dei grandi SUV e una possibile reinterpretazione della Quattroporte.

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Maserati, il piano di dicembre passa dal ritorno della Levante

Il marchio deve recuperare terreno dopo il calo delle vendite e il progressivo assottigliamento dell’offerta. Una situazione che ha alimentato le indiscrezioni su una cessione, nuovamente respinte da Antonio Filosa. Intervistato da Bloomberg Television durante la settimana parigina, il CEO di Stellantis ha escluso la vendita di Maserati, ribadendo la volontà di mantenerla nel gruppo.

Filosa ha spiegato che la presentazione a Modena non potrà limitarsi a una serie di slide; servirà un piano concreto, che include prodotti e tecnologie in grado di tracciare un futuro chiaro per il marchio del “Tridente”. Alcune prime indicazioni sono arrivate da Santo Ficili, che ha confermato l’intenzione di rientrare nel segmento dei SUV di grandi dimensioni (segmento E) con un nuovo concept.

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Il dirigente ha utilizzato il nome “Levante” per descrivere il posizionamento del veicolo sul mercato. Sebbene ciò non garantisca che tale denominazione verrà mantenuta per il modello di serie, chiarisce il segmento che Maserati intende riconquistare dopo l’uscita di scena del suo precedente SUV. Restano ancora da definire le specifiche tecniche, i dettagli sui propulsori e le tempistiche del progetto.

Un’altra novità potrebbe cambiare radicalmente l’interpretazione della Quattroporte. Ficili immagina un veicolo dalle grandi dimensioni e dal profilo ribassato, con un design che fonde elementi tipici di una “shooting Brake” e di un crossover. Un approccio che si allontana dal formato tradizionale della berlina, pur mantenendo l’ambizione di competere nel mercato del lusso di fascia alta. Secondo il dirigente, il futuro di Maserati dovrebbe poggiare su due pilastri fondamentali: da un lato le auto sportive e le “grand tourer”, dall’altro i grandi veicoli di lusso.

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In una posizione intermedia si collocherebbe la Grecale, che avrà il compito di sostenere i volumi di vendita del marchio. Il progetto che coinvolge la Quattroporte viene ancora descritto come una direzione da esplorare. Non sono stati resi noti dettagli su dimensioni, prezzi o tempistiche di lancio, né è stata ancora definita definita la configurazione definitiva della carrozzeria del futuro veicolo.