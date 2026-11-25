La Ferrari non brilla da tempo in Formula 1, ma coi modelli stradali fa incetta di premi. Di queste ore la notizia di due nuovi riconoscimenti assegnati alle auto del “cavallino rampante”. Ad essere baciate dall’entusiasmo della critica sono state, ai TopGear.com Awards 2027, la 12Cilindri Manuale e la 296 Speciale.

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Alla prima è andato il “TG Tech Award“, per l’innovativo sistema Manuale-by-Wire; alla seconda il titolo di “Performance Car of the Year“, per la sua efficienza dinamica e prestazionale. Cresce così a 23 il numero dei riconoscimenti guadagnati da Ferrari nei 24 anni dei TopGear.com Awards.

L’assegnazione dei premi è avvenuta ieri a Londra, in una serata di taglio glamour. Alla cerimonia di consegna, in rappresentanza del marchio emiliano, sono intervenuti Mirko Statini, Head of Product Development della Ferrari 12Cilindri Manuale, e Manuela Cecconi, Head of Product Development della 296 Speciale.

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Per la casa di Maranello si tratta di una bella soddisfazione, perché i TopGear.com Awards sono considerati fra i riconoscimenti più prestigiosi del comparto automotive.

Da segnalare il fatto che per la Ferrari 296 Speciale il titolo guadagnato quest’anno conferma quello dello scorso anno quando, ancora una volta, la supercar del “cavallino rampante” si distinse dal gruppo, guadagnando il “Performance Car of the Year 2026”.

La doppia affermazione consecutiva consolida l’eccellente reputazione del modello, non basata su infatuazioni ma su elementi di eccellenza oggettiva e concreta, anche sul piano emotivo. Questa vettura scrive un nuovo capitolo nella dinastia delle berlinette Ferrari dall’indole racing.

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Discendente ideale della 488 Pista, rispetto alla quale ha due cilindri in meno, una cubatura meno elevata e una componente ibrida aggiunta, la 296 Speciale vanta una potenza e un profilo prestazionale ancora più elevati. Fatta salva la F80, è lei il nuovo riferimento in termini di emozioni e coinvolgimento di guida, non solo all’interno della gamma del “cavallino rampante”. Forse la 296 Challenge Stradale farà meglio, ma ancora non è in strada.

Il powertrain della Ferrari 296 Speciale, che abbina il V6 biturbo a un motore elettrico, mette sul piatto una potenza massima di 880 CV a 8.000 giri al minuto. Rispetto alla versione GTB dello stesso modello, il peso è stato ridotto di 60 kg (fermandosi a 1.410 kg), mentre il carico aerodinamico è stato incrementato del 20%, fino a quota 435 kg a 250 km/h. Anche il telaio ha avuto i suoi aggiornamenti, per offrire un comportamento dinamico ancor più preciso e reattivo.

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Facile intuire i progressi compiuti sul piano prestazionale, che fanno della Ferrari 296 Speciale un’arma da strada e da pista quasi imbattibile, complice anche l’ottima efficienza aerodinamica. Questa “rossa” rappresenta la massima espressione stradale della berlinetta ibrida di Maranello, concepita per distillare l’adrenalina pura della pista in una vettura dal carattere radicale.

Realizzata come serie speciale per i clienti più esigenti del “cavallino rampante”, la Ferrari 296 Speciale si distingue per un equilibrio estremo tra leggerezza, ingegneria derivata dalle competizioni ed estetica affilata. L’assetto con ammortizzatori Multimatic e molle in titanio lavora in sinergia con l’ABS Evo a sensore 6D per offrire una precisione di inserimento millimetrica.

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Fulminee le metriche prestazionali della Ferrari 296 Speciale, che passa da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e da 0 a 200 km/h in 7 secondi netti. La punta velocistica si spinge oltre la soglia dei 330 km/h. Più che meritato il premio “Performance Car of the Year 2027” a lei assegnato.

La Ferrari 12Cilindri Manuale, come già scritto, ha invece portato a casa il “TG Tech Award”, per la qualità del complesso sistema Manuale-by-Wire, che restituisce la sensazione “tattile” di guidare un’auto con cambio analogico, mantenendo al contempo la precisione e la facilità d’uso del DCT Ferrari.

Su questa “rossa”, gli input meccanici del conducente sulla leva del cambio e sul pedale della frizione vengono tradotti in precisi comandi elettronici, preservando la sensazione di una guida fisica naturale. Miracoli dell’ingegneria, che a Maranello hanno saputo compiere prima e meglio degli altri, grazie a una meccanica e un’elettronica di grande precisione.

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Ricordiamo che la Ferrari 12Cilindri Manuale è una supercar da sogno, riservata agli appassionati più romantici. Destinata a prendere forma in serie limitata di 1.499 esemplari, potrebbe veder crescere le sue quotazioni nel tempo.

La spinta fa capo a un motore V12 aspirato da 6,5 litri di cilindrata, disposto in posizione anteriore-centrale, affiancato dai più avanzati controlli dinamici del “cavallino rampante”: SSC 8.0, passo corto virtuale PCV 3.0 e sensore 6D.

L’unità propulsiva eroga una potenza massima di 830 CV a 9.250 giri/min e una coppia di 678 Nm a 7.250 giri/min, su un peso a secco di 1.565 kg. Ne deriva un quadro prestazionale da urlo, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e una punta velocistica di oltre 340 km/h.

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Fonte | Ferrari