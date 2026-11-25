Chi segue La Ruota della Fortuna in queste sere ritroverà in studio la Fiat 600 Turbo da 100 CV. Il crossover è tornato nel game show di Canale 5 domenica 22 novembre e ci resterà fino a sabato 28, chiudendo tre settimane di presenza nel programma. Fiat ha scelto di alternare la versione a benzina e quella ibrida, dando spazio a entrambe nello stesso appuntamento televisivo. Nello stesso mese la 600 è tornata anche negli spot, con una storia ambientata in un piccolo paese dove tutti sembrano avere un buon motivo per chiedere un passaggio.

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Fiat 600, come si alternano benzina e ibrida alla Ruota della Fortuna

È stata la Fiat 600 Turbo a benzina da 100 CV a inaugurare questa sequenza, rimanendo in onda dall’8 al 14 novembre. Dal 15 al 21 è subentrata la 600 ibrida, prima che la versione a benzina tornasse protagonista per l’ultima settimana. La scelta di far rientrare la versione Turbo conferisce maggiore rilievo alla motorizzazione da 100 CV, presente per due delle tre settimane. I fan del programma hanno così potuto scoprire, nel corso del mese, due sfaccettature dello stesso veicolo, a seconda della motorizzazione.

Questa presenza nel game show si spiega anche con il pubblico a cui Fiat intende rivolgersi. Davanti a La Ruota della Fortuna si ritrovano spettatori di ogni età, spesso appartenenti allo stesso nucleo familiare. Si tratta esattamente del tipo di pubblico a cui si rivolge un crossover come la 600, pensato per gli spostamenti urbani ma abbastanza versatile da adattarsi ai tragitti quotidiani, per tutta la settimana. Il modello appare sera dopo sera nella trasmissione, in una fascia oraria in cui molte persone sono riunite davanti al televisore.

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Inoltre, l’alternanza tra le versioni a benzina e ibrida consente a Fiat di presentare l’intera gamma senza dover cambiare veicolo ogni sera. Nello spot televisivo, la 600 si svela attraverso una breve scenetta: in paese c’è sempre qualcuno che trova una scusa per farsi dare un passaggio. È proprio qui che risiede l’umorismo: sebbene il tragitto sembri una necessità, osservando la scena si capisce subito che il desiderio di salire a bordo prevale sulla destinazione. Fiat gioca su una situazione familiare, quella di qualcuno che chiede un passaggio, e trasforma l’auto nel vero motore che dà vita al ripetersi di questa scena.

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Queste due iniziative conferiscono alla 600 una presenza che varia a seconda del contesto. Nello spot, l’auto si inserisce in uno spaccato di vita quotidiana, mentre su Canale 5 il pubblico può scoprire entrambe le versioni attraverso le loro apparizioni alternate. Dopo una settimana dedicata al modello ibrido, l’ultima apparizione del mese di novembre riporta in scena la versione Turbo 100, la stessa che aveva inaugurato la sequenza della “Ruota”.